WEC, Robert Kubica: “Abbiamo commesso alcuni errori di troppo”

Robert Kubica commenta la prestazione della Ferrari 499P n. 83 AF Corse al termine della 8h del Bahrain, ultimo atto del FIA World Endurance Championship. Il polacco, in coppia con l’inglese Phil Hanson ed il cinese Yifei Ye, hanno completato in seconda posizione la stagione alle spalle della Ferrari n. 51 ufficiale di Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado.

L’ex pilota di F1 ha affermato in una nota: “Vorrei fare i miei complimenti ai vincitori, quindi a tutta la Ferrari per il titolo Costruttori e all’equipaggio della 499P numero 51 per il titolo Piloti. In entrambi i casi si è trattato di due successi ampiamente meritati. Per noi la 8 Ore del Bahrain è stata una gara che ha rispecchiato in buona parte l’andamento della stagione. Purtroppo infatti non è andata come avrebbe dovuto, abbiamo commesso alcuni errori di troppo. Ma vorrei comunque ringraziare tutti i ragazzi che hanno contribuito a questa stagione e tutti i tifosi che ci hanno supportato”.

Commento finale anche per Gabriele Marazzi (Team Manager): “Qui in Bahrain abbiamo chiuso una stagione ricca di grandi soddisfazioni, tra cui ovviamente spiccano la vittoria alla 24 Ore di Le Mans, il titolo nella FIA World Cup for Hypercar Teams e il secondo posto assoluto nella classifica Piloti. Un grande ringraziamento va a tutte le persone che in questi due anni hanno partecipato al progetto della 499P numero 83 e a tutto il personale di AF Corse che ci supporta da casa”.

La Ferrari di Amato Ferrari ha ottenuto il trofeo nella classifica ‘indipendenti‘, ma soprattutto ha vinto nel 2025 la leggendaria 24h Le Mans regalando al marchio di Maranello la terza affermazione consecutiva nell’iconico evento francese.