WEC, Riccardo Pera trionfa in LMGT3 in Bahrain: “Un sogno che si è avverato”

Riccardo Pera ha vinto il titolo 2025 in LMGT3 nel FIA World Endurance Championship con la Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey. L’italiano trionfa in Bahrain a pochi mesi dalla gioia nella 24h Le Mans insieme a Ryan Hardwick ed al veterano Richard Lietz.

Il toscano è riuscito a completare alla perfezione la stagione riuscendo nella decisiva finale a scongiurare il recupero della Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse di François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera e della Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 81 TF Sport.

Pera, insieme ai propri compagni di squadra, ha sempre ottenuto degli ottimi piazzamenti nonostante i tanti chili di handicap predisposti per i leader del campionato. Il nostro connazionale si è sempre trovato nelle prime posizioni della serie, abile a vincere in casa a Imola dopo una bella lotta contro la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT.

Il n. 92 di Manthey 1st Phorm ha affermato in una nota ufficiale: “Incredibile: un sogno che si è avverato! Un sentito ringraziamento al team Manthey e ai miei colleghi piloti. Non riesco nemmeno a esprimere a parole o a comprendere appieno un simile trionfo in un campionato del mondo. Ma è il giorno più bello della mia carriera finora, ed è una sensazione incredibile!”

Manthey si conferma, nell’anno della conquista del DTM, al top in LMGT3 nel FIA WEC ed a Le Mans. Due anni di affermazioni per la struttura teutonica che ha saputo ripetersi n ell’arco del campionato nonostante un equipaggio completamente nuovo.

Il 2025 è stato un anno da incorniciare per uno dei clienti più importanti di Porsche Motorsport. Olaf Manthey ed i propri uomini hanno infatti vinto il FIA WEC, la 24h Le Mans, l’Asian Le Mans Series, tutti i trofei a disposizione nel DTM oltre al secondo posto nella 24h del Nurburgring.