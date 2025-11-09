WEC, Porsche saluta lo schieramento senza nessun trofeo in Hypercar

Porsche Penske Motorsport non riesce in Bahrain a chiudere in bellezza la propria parentesi nel FIA World Endurance Championship. I tedeschi e la storica realtà americana salutano lo schieramento del Mondiale, pronti per impegnarsi esclusivamente nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship per quanto riguarda il programma 963.

Kevin Estre/Laurens Vanthoor non sono riusciti con l’auto n. 6 a replicare il titolo 2024. Il francese ed il belga hanno perso il successo nei piloti, Porsche non ha mai lottato nella finale per provare ad impernsierire Ferrari.

Thomas Laudenbach, Vicepresidente Porsche Motorsport, ha commentato in una nota: “Semplicemente non avevamo il ritmo per lottare per le prime posizioni. Ma ripensare agli ultimi tre anni ci riempie di orgoglio: siamo stati i primi a vincere una gara del FIA WEC con una vettura LMDh, nel 2024 abbiamo conquistato il titolo piloti e nel 2025 siamo arrivati secondi a Le Mans. La nostra Porsche 963 ha anche stabilito un punto di riferimento per le vetture da corsa LMDh nel FIA WEC. Congratulazioni al nostro cliente Manthey per essersi aggiudicato ancora una volta i titoli di campione del Mondo Endurance”.

Addio anche per Urs Kuratle, Direttore Factory Motorsport LMDh. “Vorrei ringraziare sinceramente tutto il team per questi tre anni nel WEC. Desidero ringraziare in particolare Penske, Multimatic e tutti i nostri partner che ci hanno supportato in questo entusiasmante e ricco di eventi. Congratulazioni a Ferrari per la vittoria del titolo e a Toyota per la vittoria”.

Porsche saluta il FIA WEC dopo aver vinto il titolo 2024 ed aver siglato in totale tre affermazioni con la 963 ufficiale: la 1812km del Qatar 2024, la 6h Fuji 2024 e la Lone Star Le Mans 2025. A questi risultati si aggiunge l’affermazione con Hertz JOTA nella 6h di Spa 2024, evento unico nel proprio genere.

Ricordiamo che il marchio tedesco, avendo vinto l’IMSA WTSC per il secondo anno consecutivo, avrebbe diritto a correre la 24h Le Mans 2026 con un prototipo. L’invito non è però valido se non vi sono delle auto presenti anche a tempo pieno nel Mondiale Endurance, campionato in cui al proprio interno spicca la competizione francese.

Per questa ragione, vista l’assenza di auto ufficiali (con Penske) e di unità private (Proton Competition), sono davvero limitate le possibilità di rivedere nel breve periodo gareggiare all’estero degli Stati Uniti d’America l’ultimo prototipo realizzato da Porsche Motorsport.

Sfuma anche il sogno di Roger Penske di vincere Le Mans. Il ‘Capitano’, 88enne nativo di Shaker Heights (Ohio), ha vinto in qualsiasi campionato in cui ha corso tra America, Australia ed anche in F1, ma non è mai riuscito ad imporsi nell’iconica competizione transalpina.

Porsche completa in ogni caso il FIA WEC imponendosi come già accennato in LMGT3 con la Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey. Affermazione a Le Mans, nella 6h Imola e nella classifica finale del Mondiale per l’austriaco Richard Lietz, lo statunitense Ryan Hardwick ed il nostro Riccardo Pera.