WEC, Pier Guidi e Giovinazzi campioni Hypercar: “Giornata fantastica!”

Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi hanno vinto con James Calado il FIA World Endurance Championship nella classe Hypercar al volante della 499P n. 51. Il tridente ha saputo imporsi per la prima volta nella classifica piloti, l’equipaggio che ha vinto la 24h Le Mans 2023 si è imposto sui rivali ottenendo nel 2025 due successi (6h Imola e 6h Spa).

Pier Guidi ha vinto negli anni a più riprese in GT con Calado, mentre per Giovinazzi è il primo trofeo nel FIA WEC. Il piemontese ed il pugliese diventano i primi italiani ad imporsi nella classe regina del Mondiale, inaugurato nel 2012.

Il pilota di Tortona ha dichiarato in una nota: “Credo che ci vorranno alcuni giorni per rendermi conto di quello che abbiamo ottenuto qui in Bahrain. Ringrazio tutta la squadra, fatta di persone che negli ultimi tre anni hanno lavorato senza sosta per questo traguardo. Siamo cresciuti passo dopo passo vincendo tre 24 Ore di Le Mans e, finalmente, riuscendo a conquistare i titoli Mondiali Costruttori e Piloti. Questa è la dimostrazione che la nostra squadra è stata la migliore per l’intero arco di una stagione che non dimenticheremo mai. Sono felice e orgoglioso di essere tra i piloti che hanno riportato la Ferrari sul tetto del mondo dell’endurance”.

La 499P n. 51 ha chiuso in quarta posizione la 8h del Bahrain 2025 che è stata controllata dal primo all’ultimo giro dalle due Toyota. Il terzetto ha ceduto nel finale la posizione alla Ferrari n. 50 per permettere a Miguel Molina/Nicklas Nielsen/Antonio Fuoco di ottenere il terzo posto finale nel Mondiale piloti.

Giovinazzi ha dichiarato: “Questa è una giornata fantastica che nessuno di noi potrà mai dimenticare. Il primo pensiero è un ringraziamento che voglio fare a tutta la squadra, e ai miei compagni di squadra. Con Ale e James (Pier Guidi e Calado, Ndr) sin dal primo giorno di questo programma abbiamo condiviso un sogno, quello di diventare campioni del mondo. Siamo riusciti a realizzarlo, e concludiamo l’anno con due titoli iridati, Costruttori e Piloti. Tutto questo è già parte della storia”

Tanta emozione anche per Calado, fresco di rinnovo di contratto: “Sono orgoglioso di far parte di questo team: oggi ho coronato un mio grande sogno, quello di diventare campione del mondo con la Ferrari. Il percorso che abbiamo compiuto in questi tre anni è stato straordinario: siamo tornati nella top class a Sebring, nel 2023, firmando subito una pole position, e gara dopo gara abbiamo dimostrato di saper progredire come team, oltre che di saper estrarre il potenziale di una vettura fantastica come la 499P. Vincere due titoli mondiali è davvero straordinario”.

In chiusura non poteva mancare il commento di Ferdinando Cannizzo, Head of Ferrari Endurance Race Cars. Il tecnico italiano, uno dei personaggi chiave del programma Hypercar e non solo per quanto riguarda Ferrari insieme ad Antonello Coletta (Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti), ha dichiarato: “Abbiamo coronato il sogno di diventare campioni del mondo lavorando tanto e con umiltà per arrivare sino a questo traguardo. Nel 2023, vincendo la 24 Ore di Le Mans, ci siamo subito resi conto della bontà del progetto, e i successi in Francia nei due anni successivi hanno confermato che la strada fosse quella giusta. Il successo iridato lo abbiamo costruito in particolare lo scorso inverno quando abbiamo lavorato senza sosta per comprendere come sfruttare appieno il potenziale di questa vettura. Ringrazio tutta la squadra Ferrari – AF Corse e tutte le persone che, in pista e a Maranello dal remote garage, hanno saputo regalare a tutti noi questa gioia”.