WEC, Peugeot chiude la stagione in Top10: “Il potenziale c’è, non vediamo l’ora del 2026”

Niente podio in Bahrain per Peugeot dopo i risultati di Austin e Fuji. Il marchio francese non è riuscito a tornare in Top3, limitato nel finale da una strategia alternativa che non ha pagato anche in seguito ad una breve Virtual Safety Car a sessanta minuti dalla fine.

Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne (n. 93) e Loïc Duval/Malthe Jakobsen/Theo Pourchaire (n. 94) hanno dovuto accontenarsi di un piazzamento lontano dai migliori al termine di un evento letteralmente dominato da Toyota GR.

Jean-Marc Finot, Senior Vice President di Stellantis Motorsport, ha commentato: “È stata una gara piuttosto deludente, soprattutto dopo che entrambe le vetture si erano piazzate in seconda fila in griglia. Avevamo optato per strategie distinte e avremmo potuto sperare in una Top 5. Purtroppo, i nostri rivali hanno approfittato delle Safety Car per ottenere un pit stop ‘gratuito’ e abbiamo perso circa quattro posizioni. Ciò non toglie nulla alle prestazioni delle vetture e dell’intero team. Il potenziale c’è sicuramente e non vediamo l’ora di dimostrarlo nel 2026″.

Delusione per la ‘sfortunata 8h del Bahrain’ anche per Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport. “Una gara molto dura per noi, anche se avevamo il ritmo per ottenere un risultato migliore. Abbiamo cercato di bilanciare le nostre strategie per ottimizzare l’uso degli pneumatici verso la fine, ma le due Safety Car sono arrivate nel momento peggiore possibile e ci hanno fatto perdere il giro di testa. Da lì in poi, è stato impossibile risalire”.

Jean-Eric Vergne si prepara per lasciare il Mondiale almeno per una stagione per assumere un ruolo dirigenziale tra FIA WEC con Peugeot e Formula E con Citroen. Nick Cassidy debutterà full-time l’anno prossimo insieme a Theo Pourchaire che ha già corso in Bahrain per la prima volta in carriera.