WEC, non solo Hypercar. Il duello Porsche vs Ferrari continua in GT

Oltre alla lotta in Hypercar, la 8h del Bahrain valida per il FIA World Endurance Championship assegnerà il titolo LMGT3. La Porsche n. 92 Manthey sfida la Ferrari n. 21 VISTA AF Corse, in lotta resta matematicamente anche la Chevrolet Corvette n. 81 TF Sport.

Porsche ha primeggiato a Le Mans e di fatto da giugno ha sempre tenuto il controllo della classifica generale. Ryan Hardwick e Richard Lietz si presentano insieme al nostro Riccardo Pera in vetta con 105 punti contro i 94p della Ferrari di Alessio Rovera/François Heriau/Simon Mann.

La Corvette invece ha 81 punti all’attivo, l’auto americana di Rui Andrade/Tom van Rompuy/Charlie Eastwood è rimasta in contesa per il successo finale grazie all’affermazione nella recente 6h del Fuji.

Porsche potrebbe ottenere il secondo titolo consecutivo nel FIA WEC dopo aver bissato il successo a Le Mans. Potrebbe essere la prima volta invece per Ferrari che precedentemente aveva saputo imporsi nel FIA WEC nella prestigiosa GTD PRO oppure in GTE-Am.

Niente possibilità di vittoria per tutti gli altri marchi coinvolti nel Mondiale in LMGT3. Quest’anno oltre a Ferrari (6h Spa), Porsche (Imola/Le Mans) e Corvette (Qatar/Fuji) hanno saputo ottenere almeno un successo anche Lexus e McLaren, rispettivamente a San Paolo e Austin.