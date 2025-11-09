WEC, il bilancio del 2025 di Cadillac: “Abbiamo fatto una grande stagione”. Si ritira Jenson Button

Sconfitta in Bahrain per Cadillac, che fino all’ultima competizione del FIA World Endurance Championship è rimasta matematicamente in gioco per il titolo piloti e costruttori. Difficile prova in Medio Oriente per gli americani, mai realmente in corsa per le posizioni di vertice contro Toyota e Ferrari. Il marchio di Maranello ha ottenuto entrambi i trofei, sottraendo a General Motors anche il podio nel Mondiale piloti. Sconfitta anche tra i costruttori in seguito alla doppietta di Toyota nell’epologo di Sakhir.

Alex Lynn, vincitore con Norman Nato e Will Stevens della 6h San Paolo, ha affermato in una nota: “Ho dato il massimo, come sempre. Sapevamo che sarebbe stata una sfida per noi questo fine settimana. Siamo stati sfortunati con la Virtual SC nel finale, in generale abbiamo fatto una grande stagione, riuscendo sempre a cogliere dei punti”.

Chiude la carriera in pista invece l’ex campione del mondo F1 Jenson Button. Il britannico ha affermato: “È stato meraviglioso concludere la mia carriera in macchina, tagliando il traguardo sotto la bandiera a scacchi. Peccato per il contatto avuto con la Ferrari n. 54, non c’era niente che io potessi fare”. L’inglese ha subito con l’equipaggio n. 38 una penalità per aver spinto contro le barriere la 296 GT3 n. 54 VISTA AF Corse, l’impatto è avvenuto all’uscita di curva 3.

Cadillac ha chiuso la stagione diventando il secondo marchio insieme a Porsche ad aver vinto almeno una prova nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel FIA WEC con la propria V-Series R. Due unità torneranno anche nel 2026, sempre con i colori Hertz JOTA.