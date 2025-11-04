WEC, Ferrari insegue in Bahrain un trofeo che manca da 53 anni

Ferrari si prepara per contendersi questo weekend il titolo costruttori e piloti nel FIA World Endurance Championship. L’obiettivo primario è quello di imporsi nella classifica riservata alle case al fine di riportare a Maranello un trofeo che manca da ben 53 anni.

Dopo tre successi consecutivi a Le Mans, la 499P insegue il successo globale nel FIA WEC contro Porsche e Cadillac. Sono quattro le gioie ottenute sino ad oggi dalla Ferrari: due con la n. 51 (Imola/Spa), una con la privata n. 83 AF Corse (24h Le Mans) ed una con la n. 50 (Qatar).

Alessandro Pier Guidi ha commentato in una nota ufficiale: “In Bahrain ci giochiamo due titoli iridati, Costruttori e Piloti: abbiamo un duplice, grande obiettivo che cercheremo di raggiungere per coronare una stagione sinora positiva. Siamo consapevoli che l’impresa non sarà affatto semplice, e del valore degli avversari in lotta con noi per il successo, ma abbiamo preparato al meglio questa gara e faremo del nostro meglio per centrare il risultato. Dopo le ultime due gare molto complesse per noi, l’augurio in Bahrain è di poter ottenere risultati migliori su una pista più congeniale alla nostra 499P”.

Commento simile per Antonio Giovinazzi: “Siamo leader di entrambe le classifiche iridate e abbiamo l’opportunità di ottenere il risultato che, sin da inizio stagione, abbiamo dichiarato essere il nostro grande obiettivo: il Mondiale Costruttori. Siamo in una buona posizione, ma nulla è ancora conquistato, quindi dovremo approcciare la 8 Ore al meglio, con attenzione a ogni dettaglio e consapevolezza dei mezzi di questa squadra, che ha già dimostrato di saper ottenere grandi risultati. Il nostro equipaggio è in lotta anche per il titolo iridato Piloti: sono fortunato perché al mio fianco vi sono Ale e James (Pier Guidi e Calado, Ndr) che insieme hanno già vinto tre Mondiali nel WEC, con la Ferrari in LMGTE Pro: credo che la loro esperienza potrà essere molto importante in quest’ultima sfida”.

Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giuovinazzi, vincitori a Le Mans nel 2023, hanno 115 punti nella classifica piloti contro i 102 della Ferrari n. 83 di Robert Kubica/Yifei Ye/Phil Hanson (AF Corse). Seguono rispettivamente a 94p ed a 81p la Porsche n. 6 e la Cadillac n. 12.

Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, ha ribatito l’obiettivo spiegato in modo esustivo al Mugello: ottenere il Mondiale costruttori prima di quello piloti. “Arriviamo in Bahrain con un discreto vantaggio in entrambe le classifiche iridate: Costruttori e Piloti. Siamo anche consapevoli che la gara sarà difficile e che i nostri avversari si presenteranno determinati tanto quanto noi. In primis il nostro obiettivo è di conquistare il Campionato del Mondo Costruttori riportando a Maranello un trofeo nell’endurance che manca da 53 anni. Per coronare questo sogno dovremo fare tutto al meglio, attaccando sin dall’inizio e cercando di occupare le posizioni di vertice con tutte le vetture. La corsa sarà lunga ben otto ore e come da tradizione nell’endurance il verdetto arriva solo alla bandiera a scacchi”.

Ferrari si presenta in Medio Oriente con 204 punti contro i 165p di Porsche ed i 148p di Cadillac. Ricordiamo che sono eleggibili per il campionato costruttori solo le due auto ufficiali, non viene quindi considerato il risultato nella gara della Ferrari n. 83 privata.

Ferdinando Cannizzo, Head of Ferrari Endurance Race Cars, ha chiuso dicendo. “Ci presentiamo a questo evento in testa sia alla classifica Costruttori che a quella Piloti, e il nostro obiettivo rimane di assicurarci entrambi i titoli per la Ferrari. Tuttavia, il nostro vantaggio in classifica non è enorme e la concorrenza si è dimostrata estremamente forte in questa seconda metà della stagione. Il circuito di Sakhir è molto impegnativo e presenta sfide uniche, in particolare per quanto riguarda i freni e le gomme, soprattutto con le condizioni ambientali in continuo cambiamento nel corso delle 8 ore di gara. Ci siamo preparati meticolosamente per essere pronti ad affrontare ogni scenario, consapevoli che una gara ben eseguita e un lavoro di squadra perfetto saranno fondamentali per massimizzare il potenziale di tutte e tre le vetture e portare a casa questi titoli tanto attesi e desiderati per la Ferrari e i nostri tifosi in tutto il mondo. Non sarà un compito facile, ma il team è pronto a dare il massimo”.