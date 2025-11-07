WEC, doppietta Toyota nelle qualifiche in Bahrain. 7° posto per Ferrari n. 51

Prima fila tutta Toyota in Bahrain nelle qualifiche dell’ultimo atto del FIA World Endurance Championship. Kamui Kobayashi ha preceduto Brendon Hartley, le due GR010 Hybrid hanno controllato la scena chiudendo con oltre tre decimi di margine nei confronti delle due Peugeot.

Malthe Jakobsen n. 94 e Jean-Eric Vergne n. 93 partiranno quindi alle spalle dei due ex piloti di F1 e davanti alla Cadillac n. 12 di Alex Lynn. 7mo posto invece per il leader del campionato Antonio Giovinazzi con la Ferrari n. 51, il pugliese si è inserito dietro all’Aston Martin n. 009 di Marco Sorensen.

Ottava casella invece per la Porsche n. 5 ufficiale di Julien Andlauer, il francese ha chiuso la prima metà dello schieramento precedendo Ross Gunn (Aston Martin n. 007) e Dries Vanthoor (BMW n. 15).

11ma e 12ma posizione per Antonio Fuoco e Robert Kubica, rispettivamente in azione con la Ferrari n. 50 e la 499P n. 83 di AF Corse. Dobbiamo scendere invece in ultima posizione per trovare la Porsche n. 6 di Kevin Estre, contendente per il titolo piloti contro la Ferrari n. 83, la Cadillac n. 12 e la Ferrari n. 51.

Niente da fare per le due Alpine, rispettivamente in 13ma e 15ma posizione. Tra i due prototipi francesi si è inserito Earl Bamber con la Cadillac n. 38, mentre il 16mo crono è stato ottenuto dalla BMW n. 20 di Sheldon van der Linde davanti alla 963 n. 99 Proton Competition di Nico Varrone.

Seconda pole del 2025 in LMGT3 per Finn Gehrsitz con la Lexus RC F GT3 n. 78 Akkodis ASP. Il tedesco, dopo quanto realizzato a Spa, si conferma in Medio Oriente precedendo Locan Hanafin (n. 60) e Lin Hodenius (n. 61), entrambi in azione con Iron Lynx Mercedes.

Ottavo posto per Simon Mann con la Ferrari n. 21 VISTA AF Corse, attualmemte secondo in campionato alle spalle della Porsche n. 92 Manthey. L’auto citata dovrà scattare invece dalla 17ma casella, out dalla lotta per la pole con il bronze driver Ryan Hardwick. Le due vetture si contenderanno domani il titolo anche contro la Corvette n. 81 TF Sport, presente in 14ma posizione quest’oggi con Tom Van Rompuy.

L’ultima qualifica dell’anno ha visto classificarsi in nona posizione Valentino Rossi (WRT BMW n. 46). Il ‘Dottore’ ha completato alle spalle della Ferrari n. 21 e davanti alla McLaren 720S GT3 EVO n. 59 United Autosports di Sébastien Baud.

Domani la finale del FIA WEC 2025, l’evento scatterà alle 12.00 italiane e verrà proposto contemporaneamente su Sky Sport Arena (canale 204) oppure su Discovery +. In alternativa è sempre presente anche l’abbonamento sul sito ufficiale della serie.