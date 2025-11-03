WEC, Cadillac pronta per lottare in Bahrain contro Porsche e Ferrari

Cadillac si prepara per battagliare contro Ferrari e Porsche per la conquista del FIA World Endurance Championship 2025. Il marchio americano ha una chance nella classifica costruttori e nella graduatoria piloti, principalmente grazie al risultato ottenuto nella 6h San Paolo.

Ferrari ha un vantaggio di 39 punti su Porsche e di 61 punti sul brand di General Motors tra i costruttori (restano 66p a disposizione). Tra i piloti invece, la Rossa n. 51 precede la Ferrari n. 83 AF Corse, la Porsche n. 6 ufficiale e la Cadillac n. 12.

Alex Lynn/ Norman Nato/Will Stevens, unici ad aver conquistato punti in tutte e sette le gare da Lusail ad oggi, hanno 81p contro i 115p della 499P di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (restano 39p da assegnare in Medio Oriente).

Oltre alla Cadillac n. 12 è presente regolarmente in azione in Bahrain anche la gemella n. 38. L’appuntamento di questo weekend segnerà la fine della carriera di Jenson Button, ex campione del mondo di F1 tornato alle competizioni nel Mondiale full-time dopo una breve parentesi in Giappone nel SUPER GT.

Alex Lynn, portacolori della già citata V-Series.R n. 12, ha affermato in una nota: “Non vedo l’ora di andare in Bahrain. È un circuito fantastico e mi aspetto di lottare per un ottimo risultato. Siamo stati in ottima forma, soprattutto in qualifica, con tre pole position nelle ultime quattro gare. Se riuscissimo a vincere un trofeo, sarebbe un bel modo di concludere l’anno”.

Cadillac ha vinto nel 2025 la prima corsa nel FIA WEC dopo i risultati ottenuti in America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Quest’anno nella serie statunitense sono arrivati due successi: in quel di Indianapolis e nella Petit Le Mans di Road Atlanta (sempre con l’auto n. 31 Whelen Engineering).