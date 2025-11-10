WEC, BMW lontano nell’ultima prova del 2025: “Stagione impegnativa, torneremo più forti”

BMW Motorsport e WRT chiudono lontano dai migliori in Hypercar ed in LMGT3 l’ultima prova del FIA World Endurance Championship. Il costruttore tedesco non è riuscito a brillare in Bahrain, una condizione in parte già vista in Giappone nella penultima tappa del 2025.

Vincent Vosse, responsabile di WRT, ha dichiarato in un commento: “È stata una gara impegnativa per chiudere la stagione in Bahrain, e sicuramente non il risultato che speravamo. In Hypercar, dobbiamo ancora lavorare per migliorare, e in LMGT3 abbiamo fatto il possibile. In effetti, siamo stati sfortunati con l’ultima Safety Car, altrimenti un quinto posto sarebbe stato possibile

L’ex pilota belga guarda al 2026 con la prorpia formazione che si impegnerà ancora nel FIA WEC in entrambe le classi e per la prima volta anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la BMW M Hybrid V8. “Nel complesso, è stata una stagione impegnativa con alcuni podi, ma anche delusioni. Conosciamo molto bene la BMW M4 GT3 EVO e abbiamo vinto con essa altrove, quindi analizzeremo perché le cose non sono andate come speravamo nel WEC: dopo un inizio forte, le cose si sono complicate a causa di un mix di sfortuna e problemi tecnici. Abbiamo in programma un aggiornamento per la BMW M Hybrid V8 nel 2026 e lavoreremo molto quest’inverno. Sono fiducioso che torneremo più forti e saremo in grado di lottare per le prime posizioni la prossima stagione in Qatar in entrambe le categorie

BMW Motorsport ha confermato che utilizzerà un ‘Joker’ per il prorpio prototipo in vista del 2026, il debutto della nuova LMDh avverrà a Daytona a gennaio in occasione della Rolex 24. Non sono previsti update invece per la M4 GT3 che recentemente ha introdotto il pacchetto ‘EVO’.

Delusione invece per Kelvin van der Linde, compagno di squadra di Valentino Rossi nel FIA WEC. Due podi nel 2025 per il ‘Dottore’, uno a Imola ed uno in Texas ad Austin. “Purtroppo, la mia prima stagione WEC con BMW non è stata così positiva come speravamo. Ci sono stati alcuni momenti significativi con i podi a Imola e Austin, ma nel complesso siamo sempre stati in una posizione difficile in termini di ritmo. Abbiamo dovuto costantemente lottare per risalire dalle retrovie, e questo non è stato l’ideale nel corso della stagione”.

Ricordiamo che l’ex centauro ha vinto con van der Linde e Charles Weerts la 8h Indianapolis valida per l’Intercontinental GT Challenge. Nell’anno 2025, l’italiano ha saputo imporsi anche in una delle due corse del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Misano Adriatico.