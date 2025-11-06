WEC, Aston Martin in vetta nella FP1 della 8h Bahrain

Aston Martin inaugura con il giro veloce nella FP1 l’ultimo fine settimana del 2025 riservato al FIA World Endurance Championship. Marco Sorensen (n. 009) svetta nella classifica assoluta con ben 1 secondo di scarto sulla Ferrari n. 83 AF Corse di Robert Kubica e sulla vettura gemella n. 007 di Ross Gunn.

Seguono la Peugeot n. 93 e la Ferrari n. 51 davanti alle due Toyota. La n. 8 e la n. 7 hanno tenuto testa all’Alpine n. 36, alla Ferrari n. 50 ed alla Porsche n. 5 che chiude la prima parte della classifica con oltre due secondi di ritardo dalla vetta.

Non ci sono state significative interruzioni nel primo turno ufficiale del weekend che si concluderà sabato con una competizione da otto ore. Domenica invece sono previsti i rookie test come accaduto negli ultimi anni.

In LMGT3 comanda Ford la classifica con Proton Compettion e Ben Barker. La Mustang GT3 n. 77 ha chiuso davanti alle due Lexus di Akkodis ASP, la n. 87 di José Maria Lopez e la n. 87 di Ben Barnicoat.