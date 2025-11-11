WEC, Antonello Coletta: “Risultato straordinario, confermarsi non sarà facile”

Antonello Coletta ha parlato ai media presenti in Bahrain al termine dell’ultimo round del FIA World Endurance Championship. Due titoli sono stati conquistati da Ferrari: quello costruttori e quello piloti con la 499P n. 51 di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado.

Primo titolo globale per la Rossa nella classe regina del Mondiale Endurance, non accadeva da 53 anni. Il costruttore di Maranello ha segnato la storia completando una stagione indimenticabile con un totale di quattro affermazioni in otto prove (inclusa la conferma nell’iconica 24h Le Mans).

Il ‘Ferrari Global Head of Ferrari Endurance & Corse Clienti’ ha affermato: “La vittoria del campionato è differente. Questo è il passo finale dopo otto gare e non è solo un episodio. È chiaro che durante la prima stagione 2023 abbiamo imparato molto ed anche nel 2024 abbiamo fatto progressi importanti a partire dalla gestione degli pneumatici. Ci meritiamo questo titolo, abbiamo lavorato molto bene per tutta la stagione. Siamo orgogliosi in ogni caso di aver vinto entrambi i trofei. Ma dobbiamo mantenere la concentrazione ed andare avanti con la stessa concentrazione e determinazione.

Ferrari torna a vincere in Mondiale, l’ultimo ‘assoluto’ fu in F1 nella classifica costruttori nel lontano 2008. “La sensazione è incredibile. L’ultima volta è stato nel 1972 per le competizioni Endurance, ma anche in F1 sono tanti anni che un Mondiale non viene vinto. Per il nostro campionato è un risultato straordinario, ma è anche lo specchio del nostro coinvolgimento in questo progetto. E la presenza di tutto il nostro top management nel corso del weekend è la testimonianza che per la Ferrari l’endurance è davvero importante. Siamo tornati in Italia con grande soddisfazione e con l’idea che per il futuro dobbiamo migliorare il nostro lavoro. Vincere è difficile, ma è incredibile mantenere questo livello perché in questo campionato ci sono molti costruttori.

Ferrari guarda al futuro e si prepara per vincere ancora dopo tre Le Mans, alcune vittorie nella serie (compresa la 6h di Imola) e chiramente il doppio titolo globale. L’impegno per la 499P è confermato, quasi certamente fino alla conclusione del 2029. “L’obiettivo di Ferrari è vincere, non importa contro chi. Probabilmente per gli altri sperano di batterci, ragionando al contrario rispetto a noi”.

Antonello Coletto ha ripercorso il cammino della 499P che ha debuttato nel marzo 2023 in occasione della 1000 Miles di Sebring. Tanti i risultati positivi a partire dalla pole di Antonio Fuoco passando per il successo nel centanario della 24 Heures du Mans. “Certamente la vittoria 2023 a Le Mans e la conquista del campionato del mondo sono due passaggi importanti e forse sono anche i risultati più soddisfacenti. Vorrei però ricordare la prima gara di Sebring nel 2023 con la pole di Antonio Fuoco, una sorpresa incredibile per tutti noi. Probabilmente anche la seconda affermazione a Le Mans è stata speciale, una gara in cui abbiamo dimostrato il nostro valore”.

L’unione dell’intera formazione FIA WEC di Ferrari è la chiave per il successo come anche evidenziato dallo stesso Presidente John Elkann, presente in Bahrain per un weekend semplicemente storico.