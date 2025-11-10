WEC, Alpine guarda avanti. “Abbiamo fatto progressi, ma c’è ancora del lavoro da fare”

Alpine non riesce a brillare in Bahrain nell’ultimo atto del FIA World Endurance Championship. I francesi, limitati da una Virtual Safety Car nel finale, hanno dovuto accontentarsi di un piazzamento alle spalle dei migliori con entrambe le auto.

Bruno Famin, Vice Presidente Alpine Motorsport, ha dichiarato ai margini della trasferta araba: “I risultati finali non riflettono realmente la qualità della nostra gara, che conclude una stagione in cui siamo stati affidabili, portando entrambe le vetture al traguardo ogni volta. Abbiamo anche fatto grandi miglioramenti nelle nostre prestazioni, conquistando tre podi, tra cui una vittoria. Il nostro obiettivo per la prossima stagione sarà continuare a migliorare ed essere più costanti nelle nostre prestazioni”.

Jules Gounon/Frédéric Makowiecki/Mick Schumacher (n. 36) e Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin (n. 35) non sono riusciti ad entrare nella Top10 in quel di Sakhir. Alpine chiude in ogni caso con un successo il 2025, risultato ottenuto con la ‘A424’ n. 35 in Giappone al Fuji.

Bilancio finale anche per Philippe Sinaul, Team Principal Alpine Endurance Team. “Sapevamo di avere un buon ritmo di gara, quindi la strategia è stata quella di risparmiare le gomme per le ultime ore. È quello che abbiamo fatto, ed eravamo in grado di puntare al quinto o settimo posto prima dell’ultima ora. Purtroppo una Virtual SC ha cambiato la situazione, resta in ogni caso una grande soddisfazione rimane per la velocità che abbiamo dimostrato. Abbiamo visto che potevamo lottare con tutti in un gruppo. C’è ancora del lavoro da fare”.

Da capire ora se Mick Schumacher resterà all’interno della squadra transalpina oppure lascerà il FIA WEC per dedicarsi a nuovi programmi, uno su tutti quello nella NTT IndyCar Series. “La stagione è ormai finita e speravamo di concluderla con una nota più positiva. Abbiamo fatto progressi significativi sia in termini di prestazioni che di sviluppo. Possiamo essere soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto, molto più di quanto sperassimo all’inizio dell’anno, con due podi e una vittoria. La squadra può essere davvero orgogliosa”.

Sicuramente vedremo in azione full-time l’ex pilota Porsche Motorsport Antonio Felix Da Costa. L’ex campione di Formula E guiderà per Alpine il prossimo anno, il portoghese ha disputato nella giornata di ieri i rookie test dopo aver completato una prima prova a Le Mans sul circuito Bugatti.