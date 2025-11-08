WEC, 8h Bahrain: Toyota sempre davanti a Ferrari a tre ore dalla fine

Toyota resiste al comando della 8h del Bahrain a tre ore dalla conclusione. La vettura n. 7 di Kamui Kobayashi precede l’Aston Martin n. 007 di Ross Gunn e la Ferrari n. 51 di James Calado, attualmente in controllo della classifica piloti e costruttori del FIA World Endurance Championship.

La Ferrari n. 51 è rimasta alle spalle di Toyota anche dopo la terza sosta ai box. Alessandro Pier Gudi si è ritrovato in terza posizione dietro a Nyck De Vries (n. 7) e Sébastien Buemi (n. 8), protagonisti di fatto in controllo sin dalla partenza.

Una Virtual Safety Car ha ricompattato il gruppo a 4h e 30 minuti dalla fine. La direzione gara ha è stata costretta ad intervenure dopo l’incidente della Ferrari 296 GT3 n. 54 VISTA AF Corse in seguito ad un contatto all’uscita di curva 3 con la Cadillac V-Series.R n. 38 Hertz Team JOTA.

La ripartenza ha visto all’attacco l’Aston Martin n. 009 di Alex Riberas. Lo spagnolo ha scavalcato le Toyota e la Ferrari n. 51 prima di rimediare una penalità per non aver rispettato le regole in regime di Virtual SC. Buemi (n. 8) ha quindi potuto tornare davanti a De Vries (n. 7) e Pier Guidi (n. 51), pienamente in controllo della situazione ‘campionato’ costruttori e piloti.

Kamui Kobayashi controlla la scena con la Toyota n. 7 a tre ore dalla conclusione. Insegue invece la Toyota n. 8, sanzionata insieme alla BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT per aver effettuato un sorpasso in regime di bandiera gialla.

Secondo posto virtuale per la Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco, in azione con una strategia leggermente differente. La stessa scelta è stata effettuata anche dalle due Peugeot e dalle due Porsche oltre che per la BMW n. 15 e la Cadillac n. 38.

Il calabrese si prepara quindi per cedere il secondo posto all’Aston Martin n. 007 di Ross Gunn che provvisoriamente controlla la Ferrari n. 51 di James Calado, l’Aston Martin n. 009 di Alex Riberas e la già citata Toyota n. 8. Sesto posto invece per la Ferrari n. 83 AF Corse di Yifei Ye, attardati tutti gli altri.

In LMGT3 si è accesa negli ultimi sessanta minuti la sfida tra la Lexus RC F GT3 n. 78 Akkodis ASP e la Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 Iron Lynx. Clemens Schmid precede Lin Hodenius, il vantaggio è netto nei confronti della Porsche n. 92 Manthey di Richard Lietz (leader del campionato).