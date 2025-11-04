WEC, 8h Bahrain: Ferrari per la storia, attenzione a Porsche e Cadillac

Ultimo avvincente round questo fine settimana per il FIA World Endurance Championship. La 8h del Bahrain sarà nuovamente la sfida decisiva del campionato, ottavo atto che assegnerà il titolo piloti, quello costruttori e la corona in LMGT3.

Ferrari si contende il primato con Porsche e Cadillac nella classe regina, il marchio di Maranello insegue il costruttore di Stoccarda anche in LMGT3 dopo la spettacolare 6h del Fuji disputata a fine settembre.

In Hypercar, Ferrari ha vinto quattro delle sette competizioni, tre con le 499P ufficiali ed una con la n. 83 AF Corse invisibile ai fini della graduatoria assoluta. Le Rosse vantano 204 punti contro i 165 di Porsche ed i 143 di Cadillac, a disposizione restano 66 punti sotto i riflettori di Manama.

Decisamente più incerta la classifica piloti con Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (Ferrari AF Corse #51) fermi a 115 punti contro i 102p della Ferrari n. 83 AF Corse di Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson. 94 e 81 punti invece per la Porsche 963 n. 6 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor e per la Cadillac Hertz Team JOTA n. 12 di Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens.

Ricordiamo che per la classifica piloti sono accessibili ancora 39 punti: la 8h araba assegna un punteggio superiore rispetto alle varie sei ore disputate sino ad oggi, semplicemente perché disputata su una distanza maggiore.

Alpine e Peugeot possono inserirsi e sottrarre punti ai vari contendenti per il campionato. Occhi puntati anche su Aston Martin, in crescita nelle ultime settimane e BMW Motorsport che attualmente non ha ancora saputo imporsi nel Mondiale Endurance.

Occhi puntati chiaramente anche sulle Toyota. Zero podi nel 2025 per la n. 7 di Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway o per la n. 8 di Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi, fatto mai accaduto dal 2012 ad oggi in una singola stagione agonistica.

Sarà invece la fine del programma ufficiale per Porsche Penske Motorsport. Il marchio tedesco saluterà il gruppo al termine della stagione agonistica, non è chiaro se nel 2026 continueremo a vedere le 963 in forma privata.

Il duello tra Ferrari e Porsche sarà protagonista anche in LMGT3. Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz (Manthey 1st Phorm Porsche n. 92), vincitori della 24h di Le Mans, hanno 105 punti all’attivo contro i 94p di François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera (VISTA AF Corse Ferrari n. 21).

Il secondo posto al Fuji della Rossa ha allungato la lotta al titolo, l’auto n. 21 si è imposta a Spa nel 2025 ed ha chiuso la classica francese a giugno alle spalle della riconoscibile Porsche n. 92. Presente in contesa per il primato anche la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 81 TF Sport, ferma ad 81 punti con Rui Andrade/Charlie Eastwood/ Tom Van Rompuy.

La 8h del Bahrain potrebbe premiare finalmente anche la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT. Ancora zero acuti per Valentino Rossi nel Mondiale per il ‘Dottore’, due volte a podio nel 2025 con Ahmad Al Harthy e Kelvin van der Linde. L’ex stella del Motomondiale torna in coppia con van der Linde dopo aver primeggiato nella 8h Indianapolis dell’Intercontinental GT Challenge.

Sabato e non domenica l’epilogo del FIA WEC 2025, la partenza della competizione alle 12.00. Come sempre tutto live su Discovery +, Sky Sport oppure sul sito ufficiale del campionato.