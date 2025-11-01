Volley, Piacenza ribalta Cuneo da 0-2 e si rilancia in Superlega. Decisivi i rinforzi dalla panchina

Piacenza ha sconfitto Cuneo per 3-2 (25-27; 18-25; 25-15; 25-20; 15-10) nell’anticipo della quarta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Lupi si sono imposti con una grandiosa rimonta dallo 0-2 nella tana della neopromossa compagine piemontese, rialzando la testa dopo la netta sconfitta per 3-1 rimediata mercoledì sera nel derby contro Modena e portando a casa un paio di punti utili per agganciare proprio i padroni di casa al sesto posto in classifica generale.

Per il ribaltone sono stati decisivi gli ingressi dell’opposto Henri Leon e dello schiacciatore José Miguel Gutierrez, che hanno rilevato rispettivamente Alessandro Bovolenta e Robbert Andringa (già subentrato a Lukas Bergmann). I 12 punti messi a segno dal bomber e le 11 marcature del martello sono stati impattanti, al pari dei 18 sigilli dello schiacciatore Ramazan Mandiraci (18 punti) e delle undici stoccate (4 muri) del centrale Robertlandy Simon affiancato in reparto da Gianluca Galassi (7) sotto la regia di Dragan Travica.

Secondo ko di fila per Cuneo dopo quello di mercoledì sera contro Monza. Ai padroni di casa non sono bastate i 22 punti dell’opposto Nathan Feral, in doppia cifra anche gli schiacciatori Ivan Zaytsev (10) e Marko Sedlacek (12) e il centrale Lorenzo Codarin (11 punti, 3 muri). Domani (domenica 2 novembre) si giocheranno le altre cinque partite del turno: Padova-Grottazzolina, Civitanova-Cisterna, Modena-Perugia, Verona-Trento e Milano-Monza.