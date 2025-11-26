Volley, Perugia regola Monza e si riporta in testa alla Superlega: Giannelli lancia Ben Tara e Plotnytskyi

Perugia ha sconfitto Monza per 3-1 (25-14; 25-27; 25-22; 25-20) nel match valido per la dodicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Block Devils sono scesi in campo di fronte al proprio pubblico del PalaBarton in una sfida originariamente in programma a metà dicembre, ma che è stata anticipata perché tra poche settimane i Campioni d’Europa saranno impegnati nel Mondiale per Club in Brasile.

I rossoneri sono tornati al successo dopo aver perso le ultime due sfide contro Verona e Trento, tornando provvisoriamente in testa alla classifica con 20 punti: tre lunghezze di vantaggio sugli scaligeri e cinque sui dolomitici, ma entrambe hanno disputato due incontri in meno rispetto alla compagine umbra e dunque hanno le possibilità di operare il sorpasso nel corso delle prossime settimane. Settimo ko stagionale per Monza, che rimane in penultima piazza e in piena lotta per non retrocedere.

La partita di stasera si è rivelata combattuta dopo un primo set a senso unico, i brianzoli sono riusciti a imporsi nel secondo parziale ai vantaggi e hanno poi dato del filo da torcere ai padroni di casa, più bravi e lucidi nei momenti caldi della terza e della quarta frazione, in modo da chiudere i conti dopo un’ora e cinquantadue minuti di battaglia.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Wassim Ben Tara (22 punti, 3 muri) e dello schiacciatore Oleh Plotnytskyi (16 punti, 3 muri) sotto la regia di Simone Giannelli (6 punti), che ha mandato in doppia cifra anche il centrale Sebastian Solé (11, 3 muri), affiancato in reparto da Agustin Loser (9 punti, 3 muri). Tra le fila di Monza i migliori sono stati Erik Roehrs (16), Luka Marttila (11) e Thomas Beretta (10).