Pallavolo
Volley, Perugia inventa la rimonta da sogno. Civitanova ferma Verona, c’è una coppia in testa alla Superlega
Perugia ha confezionato una spettacolare rimonta su Piacenza nel big match della sesta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Europa hanno perso i primi due, ma hanno poi reagito quando si sono trovati con le spalle al muro e sono riusciti a imporsi per 3-2 (20-25; 11-25; 25-21; 25-21; 15-8). Pregevole affermazione per i Block Devils, che hanno infilato il quinto successo stagionale (il secondo al tie-break) e hanno difeso la propria imbattibilità nel torneo, confermandosi così al comando della classifica con 13 punti all’attivo.
La formazione umbra è però stata agganciata al comando da Civitanova, che ha battuto Verona per 3-0 (25-20; 26-24; 26-24), infliggendo agli scaligeri il primo ko della stagione e così la formazione veneta scivola a una lunghezza di distacco dalla nuova coppia in testa alla classifica generale. Modena non resta a guardare: dopo aver perso al PalaPanini contro Perugia, i Canarini hanno fatto festa di fronte al proprio pubblico, regolando Padova per 3-0 (25-22; 25-20; 25-17).
A Piacenza non sono bastate le ottime prestazioni del bomber Alessandro Bovolenta (21 punti) ed Ramazan Mandiraci (16), Perugia si è aggrappata a Wassim Ben Tara (14) e Kamil Semeniuk (10), a trascinare Civitanova sono stati gli attaccanti Aleksandar Nikolov (20 punti), Eric Loeppky (14) e Mattia Bottolo (8), a Verona non sono bastati Darlan Souza (15), Noumory Keita (12) e Rok Mozic (12). Modena è stata guidata da Giovanni Sanguinetti (11 punti) e Paul Buchegger (15), tra le fila di Padova è andato in doppia cifra Davide Gardi (13).
CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY
Perugia 13 punti, Civitanova 13, Verona 12, Modena 10, Trento 9, Piacenza 6, Milano 5*, Padova 5, Cuneo 5, Cisterna 4, Monza 4, Grottazzolina 1*. *= 1 partita in meno.