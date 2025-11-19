Volley, Milano regola Grottazzolina e cala il tris in Superlega: Reggers e Recine protagonisti

Milano ha sconfitto Grottazzolina con un secco 3-0 (25-17; 25-18; 25-21) nel match valido per la sesta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Terzo successo consecutivo per i meneghini, che si sono così issati al sesto posto in classifica generale con 10 punti all’attivo e che si trovano in piena scia a Civitanova (13), Trento (12) e Modena (11).

Sesta battuta d’arresto consecutiva per la formazione ospite, che rimane in fondo alla graduatoria ed è ancora in cerca della prima gioia stagionale quando siamo al giro di boa del girone d’andata. Le altre partite originariamente in programma per martedì 18 e mercoledì 19 novembre si erano disputate l’8-9 novembre, in sostituzione della Supercoppa Italiana.

Prestazione sopra le righe da parte di Ferre Reggers, che ha messo a segno 20 punti (3 muri). In doppia cifra anche gli schiacciatori Francesco Recine (11) e Tatsunori Otsuka (10) sotto la regia di Fernando Kreling, da annotare anche la prova dei centrali Edoardo Caneschi (4) e Gabriele Di Martino (7). A Grottazzolina non sono bastate le 13 marcature a testa di Mohammad Golzadeh (13) e Giulio Magalini (13).