Volley, Milano espugna Cisterna e conquista la quarta vittoria di fila in SuperLega

Calato il sipario sul match delle ore 18:00 tra Allianz Milano e Cisterna Volley, valido per la 7ª giornata di andata della Regular Season di SuperLega Credem Banca. Al Palazzetto dello Sport pontino, la squadra allenata da Roberto Piazza voleva mettersi alla prova, reduce da tre vittorie consecutive, per dare continuità alla risalita in classifica.

Sul versante opposto, Cisterna (coach Daniele Morato) arrivava alla gara in ottima condizione, dopo il pesante successo in rimonta conquistato contro Modena. La formazione laziale si è presentata ai nastri di partenza con tre vittorie (tutte per 3-2) e in casa col solo ko al cospetto di Trento all’esordio stagionale. Milano voleva riproporre la qualità del gioco veloce e della fase difensiva mostrata nell’ultimo turno contro Grottazzolina, fondamentale per restare agganciata al gruppo di testa.

Dalle parole ai fatti. Gli uomini di piazza si sono imposti col punteggio di 3-0 (21-25, 18-25, 24-26). Solo l’ultimo parziale lottato, con la formazione di Daniele Morato che ha cercato di vendere cara la pelle. Grande prestazione tra le fila meneghine del belga Ferre Reggers, che ha messo a referto 19 punti totali, di cui 11 attacchi, 1 muro e ben 7 ace. In doppia cifra tra le fila degli ospiti anche il giapponese Tatsunori Otsuka (10 punti) e Francesco Recine (12 punti).

Grande rotazione per Morato che ha cercato nel corso della partita di mischiare un po’ le carte, senza però incidere più di tanto. Il migliore nel roster di casa è stato Daniele Mazzone con 10 punti. Nota statistica anche che il palleggiatore di Milano, Fernando Kreling, sia stato premiato come MVP.

Allianz, quindi, salita a quota 13 punti, in momentanea coabitazione con la Cucine Lube Civitanova al 3° posto. La formazione lombarda sarà chiamata al prossimo impegno domenica 30 novembre, all’Unipol Forum contro Itas Trentino, mentre Cisterna Volley giocherà a Perugia contro la Sir Susa Scai nella medesima data.