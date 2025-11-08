Volley, Michieletto scatenato e Trento torna a vincere. Guzzo e Mazzone volano con Cisterna

Stasera si sono disputate due partite valide per la sesta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Oggi si sarebbe dovuta disputare la finale della Supercoppa Italiana, ma alcuni problemi organizzativi hanno impedito la disputa dell’evento a Dammam (Arabia Saudita) e si è così deciso di anticipare un turno di campionato: due incontri oggi e tre sfide domani, quando vedremo all’opera la capolista Verona, Perugia e Civitanova.

Riflettori puntati su Trento, che è riuscita a espugnare il campo della neopromossa Cuneo dopo aver perso il primo parziale. I Campioni d’Italia si sono imposti per 3-1 (21-25; 25-18; 25-19; 25-23), rialzando la testa dopo le sconfitte rimediate contro Civitanova e Verona: terzo successo stagionale, utile per portarsi provvisoriamente al quarto posto in classifica con nove punti all’attivo. I piemontesi sono invece incappati nel terzo ko di fila e stazionano in nona piazza.

Prestazione rimarchevole da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto, che ha messo a segno 21 punti, spalleggiato di banda da Jordi Ramon (15 punti, 3 ace), mentre l’opposto Theo Faure è andato a referto con 14 marcature sotto la regia di Riccardo Sbertoli. Ai padroni di casa non sono bastati Nathan Feral (18 punti), Ivan Zaytsev (12) e Marko Sedlacek (15).

Cisterna si è imposta nella tana di Monza al tie-break, dopo essere stata sotto per 1-2. I laziali hanno prevalso per 3-2 (25-18; 18-25; 23-25; 25-21; 15-13) e hanno conquistato il secondo successo stagionale, salendo così a quota quattro punti e agganciando proprio Monza al terzultimo posto in classifica generale, in piena lotta per non retrocedere. Tommaso Guzzo (23 punti, 4 muri) e Daniele Mazzone (13 punti, 6 stampatone) divampano in maniera perentoria, in doppia cifra anche Efe Bayram (18) e Fabian Plak (10). Tra le fila dei brianzoli i migliori sono stati Erik Roehrs (21 punti) e Krisztian Padar (19 punti, 2 muri, 2 ace).