Volley, l’Italia aprirà gli Europei 2026 contro la Svezia: il calendario degli azzurri, si debutta a Napoli

Gli Europei 2026 di volley maschile si disputeranno tra Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Ogni Nazione ospiterà un girone, ottavi e quarti di finale saranno suddivisi tra Italia e Bulgaria, sarà poi il Bel Paese a ospitare le fasi salienti a eliminazione diretta. La squadra vincitrice staccherà il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La nostra Nazionale giocherà dunque di fronte al proprio pubblico ed esordirà il 10 settembre (ore 21.05) contro la Svezia nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Gli azzurri incominceranno dunque il loro cammino contro gli scandinavi in una meravigliosa location all’aperto e poi si trasferiranno al PalaPanini di Modena per i successivi quattro incontri della Pool A.

I Campioni del Mondo incroceranno nell’ordine la Grecia (12 settembre, ore 21.05), la Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), la Cechia (15 settembre, ore 21.05) e la Slovenia (17 settembre, ore 21.05). Le prime quattro classificate di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta, l’Italia giocherà ottavi e quarti di finale a Torino: 20 o 21 settembre per il primo turno, 23 settembre per il secondo turno. Semifinali e finali avranno invece luogo all’Arena Santa Giulia di Milano nel weekend del 25-26 settembre.

CALENDARIO ITALIA EUROPEI VOLLEY 2026

Giovedì 10 settembre, ore 21.05: Italia vs Svezia (a Piazza del Plebiscito, Napoli)

Sabato 12 settembre, ore 21.05: Italia vs Grecia (al PalaPanini di Modena)

Domenica 13 settembre, ore 21.05: Italia vs Slovacchia (al PalaPanini di Modena)

Martedì 15 settembre, ore 21.05: Italia vs Cechia (al PalaPanini di Modena)

Giovedì 17 settembre, ore 21.05: Italia vs Slovenia (al PalaPanini di Modena)

Domenica 20 settembre o lunedì 21 settembre: eventuale ottavo di finale (al PalaVela di Torino)

Mercoledì 23 settembre: eventuale quarto di finale (al PalaVela di Torino)

Venerdì 25 settembre: eventuale semifinale (all’Arena Santa Giulia di Milano)

Sabato 26 settembre: eventuale finale (all’Arena Santa Giulia di Milano)