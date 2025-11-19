Volley, la Supercoppa Italiana slitta a fine stagione. Stravolto il calendario dei playoff: le nuove date

Stravolgimento totale per quanto riguarda il calendario della pallavolo tricolore: la Supercoppa Italiana di volley maschile, originariamente prevista a Dammam (Arabia Saudita) il 7-8 novembre, è stata posticipata al termine della regular season di Superlega e si giocherà così sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo in una sede ancora da definire. Trento, Verona, Civitanova e Perugia si daranno battaglia per il trofeo e di conseguenza i playoff scudetto sono slittati di una settimana.

La fase a eliminazione diretta del massimo campionato italiano incomincerà sette giorni più tardi del previsto, nel weekend del 7-8 marzo, con la gara-1 dei quarti di finale. Le successive date verranno comunicate prossimamente, con una naturale compressione di quella fase del torneo. Inizialmente si era pensato a una collocazione a fine 2025 per la Supercoppa Italiana, ma oggettivamente non c’era una finestra disponibile visti i molteplici impegni delle società coinvolte e un calendario sempre più intasato.

Contestualmente è stato comunicato che la Final Four di Coppa Italia si giocherà a Bologna il 7-8 febbraio. Confermata dunque la Unipol Arena, per la decima volta il trofeo verrà assegnato nel capoluogo emiliano.

NUOVO CALENDARIO VOLLEY

7-8 febbraio Coppa Italia, Final Four a Bologna

28 febbraio-1 marzo Supercoppa Italiana, Final Four in sede da definire

7-8 marzo Inizio playoff scudetto