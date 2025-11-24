Pallavolo
Volley, i migliori italiani della 7° giornata di Superlega. Galassi e Sanguinetti, è aperta la caccia all’azzurro!
I MIGLIORI ITALIANI DELLA 7ª GIORNATA DI SUPERLEGA
RICCARDO SBERTOLI. Vince il duello tra registi campioni del mondo con il “gemello diverso” Simone Giannelli, smistando alla perfezione il gioco a favore delle sue bocche da fuoco che chiudono tutte in doppia cifra.
FRANCESCO SANI: Super partita contro Monza per lo schiacciatore campione del mondo che trova il posto da titolare e sfrutta al meglio l’occasione chiudendo con 13 punti all’attivo, il 60% in ricezione, il 57% in attacco e un ace.
FRANCESCO RECINE: Protagonista anche sul campo di Cisterna per il 3-0 che lancia l’Allianz verso posizioni di eccellenza della classifica. Chiude con 12 punti, il 50% in ricezione e il 55% in attacco a cui si aggiunge un muro.
MATTIA ORIOLI: Continuità ed efficacia in tutti i fondamentali. Altra prova monstre per lo schiacciatore romagnolo che affonda Civitanova. Chiude con 22 punti, il 58% di positività in ricezione, il 55% in attacco e cinque muri pesantissimi.
GIANLUCA GALASSI: Tutto quello che passa dalle parti della rete, lo mette a terra. Altra super partita del centrale azzurro che chiude con 11 punti, l’88% in attacco, 3 muri e un ace.
GIOVANNI SANGUINETTI: A proposito di seconde linee azzurre, il centraline di Modena sfodera una grande prestazione a Cuneo e trascina i gialloblù alla vittoria (al tie break) con 15 punti all’attivo, il 62% in attacco, un ace ma soprattutto ben sei muri, la specialità della casa.