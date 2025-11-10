Volley, i migliori italiani della 6° giornata di Superlega. Michieletto fa ripartire Trento. Il nome nuovo è Guzzo

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 6ª GIORNATA DI SUPERLEGA

ALESSANDRO MICHIELETTO: Trento riparte dalle sue certezze, inequivocabili. Michieletto sa bene quanto sia importante la sfida di Cuneo e dà il meglio di sè. Chiude con ben 21 punti, il 60% in attacco e il 58% in ricezione. Numeri da campione, non una novità per lui.

TOMMASO GUZZO: Ancora una volta decisivo l’opposto di Cisterna che mette costantemente in difficoltà Monza e firma il 3-2 esterno dei laziali con 23 punti, il 50% in attacco e ben 4 muri.

LUCA PORRO: Super prestazione del modenese in casa contro Padova. Chiude con 9 punti all’attivo, regge perfettamente alla pressione in battuta di Padova con il 65% di poSitività su 20 ricezioni e in attacco conclude con il 53%. Aggiunge anche un muro.

GIOVANNI SANGUINETTI: Bella prova del centrale modenese che mette il sigillo nel ritorno alla vittoria dei gialloblù. Ottiene 11 punti, con ben 4 ace, 2 muri e il 71% di positività in attacco.

DAVIDE GARDINI: Ultimo ad arrendersi in casa Sonepar Padova a Modena. Chiude con 13 punti una partita molto complicata, il 55% di positività in attacco, un meno esaltante 35% in ricezione, un ace e un muro.

MATTIA BOTTOLO: Forse non è la sua partita più appariscente perchè chiude con soli 8 punti all’attivo ma anche quando non è in copertina il suo apporto a Civitanova lo offre sempre e stavolta è ancora più importante contro la capolista Verona, battuta 3-0. Importante il 50% in ricezione, ma anche il 55% in attacco. Aggiunge un ace e un muro.