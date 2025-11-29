Volley femminile, Novara travolge Cuneo nel derby: Tolok impattante, poker in Serie A1

Novara ha travolto Cuneo con un secco 3-0 (25-14; 25-23; 25-14) nell’incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Zanzare si sono imposte a domicilio nel derby piemontese, infilando la quarta vittoria consecutiva in campionato e proseguendo l’ottimo momento in termini di risultati dopo il successo ottenuto in Champions League.

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno dominato il primo e il terzo set, mentre nel secondo sono state brave a recuperare da 22-20 e ad annullare una situazione potenzialmente pericolosa sul 22-23. Le padrone di casa sono in acclarata difficoltà: quinta sconfitta di fila e nono posto in graduatoria, ora la qualificazione alla Coppa Italia si è complicata in maniera importante.

Prestazione impattante da parte dell’opposto Tatiana Tolok (18 punti), in doppia cifra anche la schiacciante Lina Alsmeier (10), affiancata di banda da Britt Herbots (8) sotto la regia di Carlotta Cambi (4). Al centro si sono distinte la capitana Sara Bonifacio (9) e Indy Baijens (7), mentre tra le fila di Cuneo le migliori sono state Nova Marring (11), Binto Diop (8) e Masa Pucelj (7).