Volley femminile, Novara crolla a Perugia: Gardini e Perinelli superbe. Monviso e Firenze vincenti

Non soltanto le vittorie di Conegliano (3-1 contro Vallefoglia) e Milano (3-1 contro Cuneo) nel pomeriggio riservato alla Serie A1 di volley femminile. L’ottava giornata ha proposto altre tre partite, con i riflettori puntati sull’impegno di Novara, chiamata a rispondere alle altre big sul campo di Perugia. Le piemontesi sono crollate ai vantaggi del tie-break, non riuscendo a concretizzare un vantaggio di 13-11 nella frazione decisiva e mancano due match-poing (14-13 e 15-14).

Secondo stop di fila per le ragazze di coach Lorenzo Bernardi dopo quello rimediato nel big match contro Scandicci, ora la Igor occupa la quinta piazza ad addirittura dieci punti dalla capolista Conegliano e a sei lunghezze di Scandicci (ma le Zanzare hanno disputato, che si trovano alle spalle anche di Milano e Chieri, hanno disputato un incontro in meno rispetto a venete e toscane).

Le umbre si sono invece rialzate e hanno ottenuto il terzo successo stagionale, portando a casa due punti pesanti in ottica salvezza e agganciando Monviso al decimo posto. Prestazione decisamente rimarchevole da parte di Beatrice Gardini (22 punti), Elena Perinelli (21) e Kashauna Williams (20). Tra le fila di Novara le migliori sono state Lina Alsmeier (18 punti), Indy Baijens (18), Mayu Ishikawa (14), Britt Herbots (12) e Taylor Mims (12).

Monviso ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (27-25; 25-16; 19-25; 25-14) nella sfida tra due squadre in lotta per non retrocedere: le piemontesi tornano a sorridere dopo due ko e salgono al decimo posto con due punti di vantaggio proprio sulle lombarde, alla terza battuta d’arresto consecutiva. Prova decisamente rimarchevole da parte della bomber Adhu Malual (20 punti, 2 muri) e della schiacciatrice Anna Davyskiba (19 punti, 5 ace), in doppia cifra anche una tonica Sofia D’Odorico (12 punti). Tra le fila delle Farfalle le migliori sono state Josephine Obossa (12) e Melanie Parra (16).

Firenze ha invece sconfitto in rimonta la neopromossa San Giovanni in Marignano, imponendosi per 3-1 (22-25; 25-23; 27-25; 25-21) di fronte al proprio pubblico sotto i colpi di Vanja Bukilic (20 punti) e Jolien Knollema (19), regolando il sestetto romagnolo guidato da Anna Piovesan (23), Elizaveta Kochurina (19) e Alice Nardo (14).