Volley femminile, Milano regola Cuneo e si rilancia: Egonu, Piva e Danesi sugli scudi

Milano ha sconfitto Cuneo per 3-1 (25-23; 21-25; 25-15; 25-16) nel match valido per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo due set estremamente combattuti e decisi in volata, le meneghine hanno tirato fuori gli artigli e hanno giganteggiato nella tana della compagine piemontese, dominando in lungo e in largo il terzo e il quarto parziale. Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono tornate al successo dopo il ko rimediato mercoledì sera nel big match contro Conegliano, riportandosi al terzo posto in classifica.

Il Vero Volley ha infilato il sesto successo stagionale e ora si trova a sette punti dalla capolista Conegliano e a -3 da Scandicci, a parità di incontri disputati (9, è stato anticipato un match di dicembre vista la concomitanza con il Mondiale per Club a cui parteciperanno venete e toscane). Seconda battuta d’arresto consecutiva per Cuneo dopo quella rimediata settimana scorsa contro la neopromossa San Giovanni in Marignano e terzo ko nelle ultime quattro uscite, ora le piemontesi occupano la sesta piazza provvisoria alla pari con Macerata.

Prova corale da parte delle ospiti sotto la regia di Francesca Bosio: l’opposto Paola Egonu ha messo a segno 16 punti, le schiacciatrici Rebecca Piva (14) e Khalia Lanier (15) hanno ruggito in maniera pimpante, prestazione di spessore da parte della centrale Anna Danesi (14 punti, 4 muri) affiancata in reparto da Benedetta Maria Sartori (9). A Cuneo non sono bastate Binto Diop (19 punti), Masa Pucelj (12) e Jessica Rivero (10).