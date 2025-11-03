Volley femminile, le migliori italiane della 7a giornata di A1. Adigwe e Piomboni: le azzurrine si fanno notare anche in campionato

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 7ª GIORNATA DI SERIE A1

ANNA DANESI: Stada spianata per Milano contro Monviso anche grazie alla prova della centrale azzurra che è in crescita di condizione. Chiude con 12 punti, il 75% in attacco, due muri e un ace.

MERIT ADIGWE: Nonostante un avvio stentato la giovane opposta di Conegliano diventa progressivamente protagonista del match di Bergamo chiudendo con 22 punti, il 52% di positività in attacco e 4 muri.

EKATERINA ANTROPOVA: Decisiva nella rimonta di Scandicci sul campo di Novara. Chiude con 26 punti, il 56% in attacco e tre puri. Un’altra partita da superstar per l’opposta azzurra.

NICOLE PIOMBONI: La giovane campionessa del mondo under 21 entra in corsa e risulta decisiva soprattutto in ricezione per la vittoria di Macerata a Busto Arsizio. Le battitrici avversarie la prendono di mira e lei chiude con il 60% di positività. In più mette a segno 6 pyunti con il 36% in attacco e due ace.

STELLA NERVINI: Non si ferma più la campionessa del mondo. A Pesaro contro un Vallefoglia pimpante mette a segno la bellezza di 18 punti, con il 46% in attacco e il 57% in ricezione e tre muri.

AGATA ZUCCARELLI: Ha avuto un’occasione e l’ha sfruttata al meglio, l’ex azzurra di beach volley che, dopo la bella prova infrasettimanale, parte titolare e gioca un gran match contro Perugia che i numeri non spiegano fino in fondo. Mette a segno comunque 11 punti, con il 42% in ricezione e il 32% in attacco e un muro.

ANNA PIOVESAN: Entra in corsa e mette il sigillo sulla prima, storica vittoria di San Giovanni in serie A1. In due set mette a segno 10 punti, con il 57% in ricezione e il 52% di positività in attacco.