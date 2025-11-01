Volley femminile, Conegliano rimonta Bergamo e allunga in testa: Adigwe spumeggiante, De Gennaro eterna

Conegliano ha sconfitto Bergamo per 3-1 (20-25; 25-21; 25-12; 25-18) nell’anticipo della settima giornata della Serie A1 di volley femminile, espugnando la Choruslife Arena del capoluogo orobico. Le Campionesse d’Italia hanno subito la verve delle padrone di casa e si sono fatte sorprendere nel primo set, ma poi hanno alzato il ritmo e hanno schiacciato le padrone di casa nelle successive tre frazioni, operando gli strappi necessari nelle fasi centrali.

Le Pantere hanno infilato la settima vittoria consecutiva e si confermano imbattute in campionato, consolidando il primo posto in classifica con 20 punti e tre lunghezze di vantaggio su Scandicci a parità di incontri disputati. Bergamo è incappata nella quinta battuta d’arresto consecutiva e resta al penultimo posto in graduatoria con 5 punti, in piena lotta per non retrocedere quando siamo arrivati al giro di boa del girone d’andata.

Daniele Santarelli ha deciso di lanciare l’opposto Merit Adigwe per questa trasferta, facendo così rifiatare la bomber titolare Isabelle Haak. La promettente 19enne, capace di trascinare l’Italia al trionfo agli ultimi Mondiali U21 (venne premiata anche come miglior giocatrice del torneo), ha messo a segno 21 punti (4 muri, 52% in attacco) sotto la regia di Joanna Wolosz, dimostrando di essere una validissima alternativa alla quotata svedese.

La schiacciatrice Gabi è andata a referto con 14 marcature, venendo spalleggiata da Fatoumatta Sillah (11), mentre al centro si è ricompattata la coppia formata da Cristina Chirichella (8 punti) e Sarah Fahr (6), il libero Monica De Gennaro si è esaltata con l’82% di ricezione positiva. Tra le fila di Bergamo le migliori sono state le attaccanti Kendall Kipp (20 punti) e Ailama Cese Montalvo (13), 9 marcature con 3 muri per Linda Manfredini, Chidera Eze in cabina di regia.