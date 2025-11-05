Volley femminile, Conegliano regola Milano nel big match: gran duello Haak-Egonu, Sillah impattante

Conegliano ha sconfitto Milano per 3-1 (25-17; 23-25; 25-23; 25-21) nel recupero della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. L’incontro non si era disputato un mesetto fa perché le due squadre si erano fronteggiate nella Supercoppa Italiana, vinta dalle meneghine al tie-break, interrompendo il lunghissimo dominio delle Pantere. Oggi la corazzata veneta si è presa la rivincita, imponendosi di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e infilando l’ottava vittoria consecutiva in campionato, mentre le lombarde sono incappate nel terzo stop stagionale.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli svettano al comando della classifica generale con 23 punti e ora possono vantare un margine di quattro lunghezze su Scandicci e sette su Milano a parità di incontri disputati, ribadendo di essere le favorite per la conquista dello scudetto. Il duello tra gli opposti Isabelle Haak (25 punti, 3 ace) e Paola Egonu (25 punti, 2 muri) è stato palpitante, ma a trascinare l’Imoco sono state anche le schiacciatrici Gabi (19 punti) e una dirompente Fatoumatta Sillah (10), apparse superiori a Khalia Lanier (18), Rebecca Piva (5) ed Elena Pietrini (3).

Sfida al centro tra due Campionesse del Mondo: Sarah Fahr ha messo a segno 9 punti (3 muri), mentre Anna Danesi è andata a referto con 5 punti. Encomiabile prova del libero Monica De Gennaro, sempre l’arma in più delle Campionesse d’Europa. Conegliano è andata sotto per 9-13 nel primo set, ma ha ribaltato di forza la situazione sotto i colpi di Haak e sfruttando qualche errore di troppo di Egonu per il 20-15, poi il diagonale vincente di Haak ha chiuso i conti. Il secondo set è stato equilibrato fino al 13-13, poi un paio di sbavature di Gabi e De Gennaro, un mani-out di Egonu e un muro di Sartori hanno lanciato Milano sul 19-14; le padrone di casa sono rientrate fino al 22-23 (muro di Chirichella) e 23-24 (pipe di Haak), ma poi la stessa svedese ha commesso un errore.

Haak e Gabi hanno fatto la differenza nella parte centrale del terzo set (15-12), Egonu e Lanier hanno provato a tenere botta (20-19) e si è arrivati sul pareggio a quota 21. Haak rumoreggia con un mani-out e un ace (23-21), poi un vincente e ace di Sillah hanno spedito Conegliano sul 2-1. Le venete hanno tenuto sempre in mano il pallino del gioco nella quarta frazione, non si sono mai voltate indietro e nella fase calda è emersa Haak, che ha vinto il braccio di ferro con Egonu, e così le Campionesse d’Italia festeggiano la vittoria.