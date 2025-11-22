Volley femminile, Conegliano regola Firenze sotto i colpi di Adigwe e Haak. Novara risponde

Conegliano ha sconfitto Firenze per 3-0 (25-16; 25-22; 25-20) nell’anticipo dell’undicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno difeso la propria imbattibilità in campionato, dettando legge di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e infilando il tredicesimo successo consecutivo (hanno già anticipato un paio di incontri di dicembre per l’imminente impegno al Mondiale per Club).

Le Pantere allungano in testa alla classifica generale, dove ora vantano nove punti di vantaggio su Scandicci (che ha disputato un match in meno). A trascinare il sestetto di coach Daniele Santarelli sono state la bomber Merit Adigwe (15 punti, preferita a Isabelle Haak) e la schiacciatrice Gabi (13), affiancata di banda da Nika Daalderop sotto la regia di Jenna Ewert, mentre al centro hanno giocato Marina Lubian (7) e Sarah Fahr (9). Terzo ko di fila per le toscane, che occupano l’ottava posizione: non sono bastate le 20 marcature di Jolien Knollema.

Novara prosegue l’ottimo momento dopo il successo ottenuto al tie-break contro Milano, regolando Macerata per 3-0 (25-15; 25-22; 25-18) di fronte al proprio pubblico. Le piemontesi si trovano al terzo posto a -14 da Conegliano, ma hanno disputato due incontri in meno rispetto alle Campionesse d’Europa. Quarta sconfitta di fila per le marchigiane, che si trovano in decima piazza e sono in piena lotta per non retrocedere.

Carlotta Cambi ha mandato in doppia cifra ben cinque compagne: Tatiana Tolok (11), Indy Baijens (10), Lina Alsmeier (15), Federica Squarcini (11) e Britt Herbots (10). Tra le fila di Macerata le migliori sono state Natasza Ornoch (8), Suvi Kokkonen (7) e Alessia Mazzon (6).