Volley femminile, Conegliano firma una rocambolesca rimonta nel terzo set e batte Vallefoglia. Staffetta Adigwe-Haak

Conegliano ha sconfitto Vallefoglia per 3-1 (19-25; 25-14; 25-23; 25-17) nell’incontro valido per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa si sono imposte di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, risalendo la china dopo aver perso il primo set e rendendosi protagoniste di una furibonda rimonta dal 7-16 nel terzo parziale.

Le Pantere, che mercoledì sera avevano prevalso nel big match contro Milano riscattando il ko subito nella Supercoppa Italiana, hanno infilato la nona vittoria stagionale in campionato e hanno difeso la propria imbattibilità, confermandosi al comando della classifica generale con quattro punti di vantaggio nei confronti di Scandicci, mentre le marchigiane incappano nel quinto ko in questa annata agonistica e rimangono in nona piazza.

Prestazione sopra le righe da parte della schiacciatrice Fatoumatta Sillah, top scorer con 20 punti (3 muri, 3 ace): la slovena sta diventando sempre più protagonista, ha nei fatti presi il posto di Zhu Ting (impegnata in un evento locale in Cina) e sta dimostrando un potenziale enorme. Staffetta tra gli opposti Merit Adigwe (14 punti con 2 muri per l’italiana) e Isabelle Haak (7 punti per la svedese) sotto la regia di Joanna Wolosz

Da annotare le 10 marcature (2 muri) di Sarah Fahr, affiancata in reparto da Cristina Chirichella e Marina Lubian (3 punti a testa), e i 7 sigilli del martello Gabi. Tra le fila delle ospiti le migliori sono state le attaccanti Loveth Omoruyi (21 punti) ed Erblira Bici (12 punti), 9 punti a testa per Gaia Giovannini e Sonia Candi (5 muri).