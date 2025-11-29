Volley femminile, Conegliano espugna Perugia: Haak e Sillah scatenate, brava Munarini

Conegliano ha sconfitto Perugia con un netto 3-0 (25-21; 25-21; 25-17) nell’anticipo della dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa, reduci dal palpitante successo in Champions League contro lo Zeren Break (affermazione per 3-2, rimontando da 11-14 nel tie-break e annullando cinque match-point), hanno avuto vita relativamente facile nella tana della compagina umbra e hanno infilato la quattordicesima vittoria consecutiva in campionato.

Le Pantere hanno difeso la propria imbattibilità, operando l’allungo decisivo nella parte centrale dei primi due set e poi dominando la terza frazione. La corazzata veneta si conferma al primo posto in classifica generale con 40 punti e nove lunghezze di vantaggio nei confronti di Scandicci, che ha disputato un incontro in meno. Terzo ko di fila per le padrone di casa, che rimangono al terzultimo posto in classifica e che sono in piena lotta per non retrocedere.

L’opposto Isabelle Haak ha chiuso da top scorer con 17 punti all’attivo, ricevendo qualche cambio dalla sempre più convincente Merit Adigwe (4). La palleggiatrice Joanna Wolosz (3) ha mandato in doppia cifra anche le schiacciatrici Fatoumatta Sillah (16) e Nika Daalderop (12), lasciando a riposo Gabi e Zhu Ting. Turnover anche per la centrale Sarah Fahr, sostituita da una pimpante Matilde Munarini (6), affiancata in reparto da Marina Lubian (7). Tra le fila di Perugia la migliore è stata Beatrice Gardini (15 punti), 6 per Kashauna Williams e 5 per Nika Markovic.