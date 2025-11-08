Volley femminile, Antropova e Skinner trascinano Scandicci: -1 da Conegliano. Chieri vincente

Stasera si sono disputate due partite valide per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha sconfitto Bergamo per 3-0 (25-13; 32-30; 25-10) in una partita risultata combattuta soltanto nel secondo parziale, dove le orobiche si sono issate sul 16-19 e hanno avuto sei set-point a disposizione, prima di subire il micidiale uno-due delle padrone di casa in una tiratissima serie ai vantaggi.

Le toscane hanno infilato l’ottava vittoria stagionale e si sono portate a un punto di distacco dalla capolista Conegliano, che ha però disputato un incontro in meno. Settimo ko per la formazione lombarda, che resta in penultima piazza e in piena lotta per non retrocedere. Prestazione impattante da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (18 punti, 3 ace) e della schiacciatrice Avery Skinner (16 punti), affiancata di banda da Caterina Bosetti (7).

Da annotare anche le dieci marcature della centrale Camilla Weitzel, mentre tra le fila di Bergamo le migliori sono state Jennifer Mosser (9), Linda Manfredini (7), Kendall Kipp (13) e Alessia Bolzonetti (8). Anche Chieri ha vinto con il massimo scarto di fronte al proprio pubblico: 3-0 (25-21; 25-22; 26-24) rifilato a Macerata, sventando un tentativo di rimonta dal 21-15 nel terzo parziale. Le piemontesi si sono portate al terzo posto, a -6 da Conegliano a parità di incontri disputati, mentre le marchigiane sono settime.

A mettersi maggiormente in luce sono state Anett Németh (15 punti), Stella Nervini (13) e Anny Gray (14, 4 muri). Tra le ospiti le migliori sono state Clara Decortes (17 punti), Suvi Katriina Kokkonen (11) e Isidora Kockarevic (8).