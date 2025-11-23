VIDEO Italia campione del mondo: la premiazione e l’inno di Mameli per la vittoria della Coppa Davis

L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2025 e ha così alzato al cielo l’Insalatiera per la terza volta consecutiva: dopo il doppio trionfo firmato a Malaga nel 2023 e nel 2024, gli azzurri si sono imposti sul cemento indoor di Bologna e ha così portato a casa il trofeo riservato alle Nazionali di tennis per la quarta volta nella storia. I ragazzi del capitano Filippo Volandri hanno firmato l’impresa da urlo regolando la Spagna per 2-0 in una rovente finale, dopo aver prevalso contro Austria e Belgio nei turni precedenti disputati nel capoluogo emiliano.

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono stati impeccabili, vincendo tutti i singolari e trascinando la nostra Nazionale verso l’apoteosi di fronte al proprio pubblico. Grande emozione sul podio, dove gli azzurri sono stati premiati e hanno potuto mettere le mani sull’ambito trofeo, con tanto di Inno di Mameli a celebrare un momento magico. Di seguito il video della festa sul podio per Cobolli, Berrettini, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

VIDEO PREMIAZIONE ITALIA COPPA DAVIS

See more Santiago del Cile 1976

Malaga 2023

Malaga 2024

Bologna 2025 L’Italia alza la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, quarta nella sua storia #DavisCup pic.twitter.com/4vqxRBOg7S — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) November 23, 2025