Tennis

VIDEO Italia campione del mondo: la premiazione e l’inno di Mameli per la vittoria della Coppa Davis

Stefano Villa

Pubblicato

6 minuti fa

il

Italia / Coppa Davis

L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2025 e ha così alzato al cielo l’Insalatiera per la terza volta consecutiva: dopo il doppio trionfo firmato a Malaga nel 2023 e nel 2024, gli azzurri si sono imposti sul cemento indoor di Bologna e ha così portato a casa il trofeo riservato alle Nazionali di tennis per la quarta volta nella storia. I ragazzi del capitano Filippo Volandri hanno firmato l’impresa da urlo regolando la Spagna per 2-0 in una rovente finale, dopo aver prevalso contro Austria e Belgio nei turni precedenti disputati nel capoluogo emiliano.

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono stati impeccabili, vincendo tutti i singolari e trascinando la nostra Nazionale verso l’apoteosi di fronte al proprio pubblico. Grande emozione sul podio, dove gli azzurri sono stati premiati e hanno potuto mettere le mani sull’ambito trofeo, con tanto di Inno di Mameli a celebrare un momento magico. Di seguito il video della festa sul podio per Cobolli, Berrettini, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

VIDEO PREMIAZIONE ITALIA COPPA DAVIS

