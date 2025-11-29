Vela, Italia fuori dal podio agli Europei iQFoil. Maggetti beffata in finale, Falcioni fa sognare

Epilogo amaro per l’Italia ai Campionati Europei Open 2025 di iQFoil, ultimo grande appuntamento stagionale della vela olimpica che si è disputato nelle acque siciliane di Sferracavallo (Palermo). I cinque azzurri ammessi alle Medal Series tra settore femminile e maschile sono rimasti purtroppo fuori dal podio continentale, ma la prestazione complessiva della flotta italiana resta convincente soprattutto in prospettiva.

Peccato soprattutto per Marta Maggetti, protagonista di un’ottima settimana e terza al termine dell’Opening Series, che ha visto sfumare una possibile medaglia all’ultimo atto della fase finale dopo aver superato brillantemente il turno in semifinale. La Campionessa Olimpica in carica è arrivata quarta nella regata decisiva, venendo beffata dalla norvegese Maya Gisler nella lotta per il bronzo, mentre l’israeliana Daniela Peleg ha ottenuto il titolo europeo battendo la favorita britannica Emma Wilson (che aveva primeggiato nella fase di qualificazione).

Segnali incoraggianti per il futuro in chiave azzurra che arrivano da una straordinaria Medea Falcioni, capace di avanzare dai quarti alla semifinale dimostrando di poter competere quasi alla pari con alcune tra le migliori interpreti europee della tavola volante e chiudendo il suo primo Europeo Senior in settima posizione assoluta a soli 15 anni.

Niente da fare per i tre italiani impegnati nella Medal Series maschile, con Leonardo Tomasini l’unico ad approdare in semifinale terminando la manifestazione al settimo posto overall (oro Under 23) mentre Federico Alan Pilloni (argento U23) e Luca Di Tomassi sono usciti di scena ai quarti dovendosi accontentare rispettivamente della nona e decima piazza assoluta. La Finale è stata vinta dal neerlandese Luuc Van Opzeeland, precedendo sul podio europeo il francese Nicolas Goyard ed il britannico Finn Hawkins.