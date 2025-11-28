Vela, il poco vento cancella le regate di oggi agli Europei iQFoil. Domani le Medal Series con 5 azzurri

Nulla di fatto a Sferracavallo (Palermo) nelle quinta giornata dei Campionati Europei Open 2025 di iQFoil, ultimo grande appuntamento stagionale della vela olimpica. Le previsioni della vigilia non erano incoraggianti ed in effetti le condizioni meteo sono state le peggiori della settimana, con un vento troppo leggero per consentire alle tavole di gareggiare regolarmente.

Dopo alcune ore di attesa gli organizzatori hanno alzato bandiera bianca, cancellando tutte le prove previste per il day-5 (un massimo di cinque regate sia al femminile che al maschile) e congelando dunque le classifiche generali di ieri. Restano invariati dunque gli atleti che compongono la top10 assoluta e potranno quindi disputare domani la Medal Series con in palio le medaglie continentali.

L’Italia porterà ben cinque velisti alla fase finale della manifestazione: la campionessa olimpica in carica Marta Maggetti (terza e già in semifinale) e la giovanissima Medea Falcioni (decima, partirà dai quarti) tra le donne; Luca Di Tomassi (settimo), Leonardo Tomasini (ottavo) e Federico Alan Pilloni (nono) tra gli uomini. Fuori dalla top10 Manolo Modena 12° e soprattutto il plurimedagliato mondiale Nicolò Renna solo 19°.