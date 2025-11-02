Vela, calma piatta a Palermo. Assegnati i titoli italiani nelle classi olimpiche

Dopo tre giornate di regate con vento medio-leggero e condizioni meteo perturbate, c’era grande attesa per il day-4 dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2025 di vela. Purtroppo però la domenica a Palermo si è rivelata infruttuosa per gli organizzatori, che si sono dovuti arrendere al sole e soprattutto al poco vento annullando tutte le prove in programma nell’ultimo giorno del CICO. Classifiche invariate dunque rispetto a ieri, ma il numero di regate svolte da giovedì a sabato è stato sufficiente per poter assegnare tutti i titoli nazionali.

Tra i Nacra 17 hanno trionfato i vice-campioni del mondo in carica Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei davanti a Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak e Margherita Porro/Andrea Spagnolli. Vittoria nella classifica open del doppio maschile 49er per gli ungheresi Oszar Szabo/Pais Hanji, mentre a livello italiano il titolo tricolore assoluto è andato ai giovani Alex Demurtas/ Giovanni Santi davanti a Zeno Marchesini/Leonardo Chistè e Renzo Seneca/Renzo Alessandro Veronelli. Podio open tutto straniero nel doppio femminile 49erFX con il successo delle norvegesi Pia Dahl Andersen/Nora Edland, mentre le nuove campionesse italiane sono Jana Germani/Bianca Caruso con 1 solo punto di vantaggio sulle padrone di casa siciliane Sofia Giunchiglia/Giulia Schio.

Nel 470 misto sono saliti sul gradino più alto del podio Livia Ciampinelli/Nicola Brunotti davanti ai due equipaggi di riferimento della Nazionale composti da Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini ed Elena Berta/Giulio Calabrò. Titolo italiano alla fresca campionessa europea U21 Ginevra Caracciolo nel singolo femminile ILCA 6 davanti a Matilda Talluri e Clara Lorenzi, mentre la classifica Open ha visto primeggiare la tedesca Julia Buesselberg. Dominio assoluto nell’ILCA 7 maschile per Lorenzo Chiavarini, precedendo Dimitri Peroni e Cesare Barabino.

Per quanto riguarda le tavole olimpiche i nuovi campioni italiani sono Luca Di Tomassi (davanti a Leonardo Tomasini e Manolo Modena) e l’oro olimpico di Parigi 2024 Marta Maggetti (davanti a Sofia Renna e alla 15enne Medea Falcioni), che hanno chiuso in seconda piazza le classifiche open rispettivamente dietro al brasiliano Mateus Isaac e alla tedesca Theresa Marie Steinlein. In assenza di Riccardo Pianosi per i concomitanti Mondiali Youth, conquistano il titolo nazionale nel Formula Kite Flavio Marx tra gli uomini e Tiana Laporte al femminile.