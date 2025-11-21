Vagnozzi esalta Sinner: “Alla ricerca di una perfezione impossibile, non si accontenta mai. Il miglior epilogo…”

Jannik Sinner ha concluso una stagione caratterizzata da tre grandi trionfi: l’apoteosi a Wimbledon (primo italiano a trionfare sui sacri prati), la conferma agli Australian Open dopo l’apoteosi di dodici mesi prima, il bis alle ATP Finals. La doppia affermazione negli Slam e il sigillo nel torneo di fine stagioni riservato ai migliori otto giocatori in circolazione hanno indubbiamente gratificato il fuoriclasse altoatesino, che ha festeggiato anche al Masters 1000 di Parigi, giusto per citare un altro evento di punta.

Il 24enne ha chiuso l’annata agonistica da numero 2 del mondo, appena alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz, con cui ha ingaggiato una rivalità rovente divampata in tre finali Slam (l’azzurro ha perso al Roland Garros, vedendosi annullare tre match point consecutivi, e agli US Open) e nell’atto conclusivo di settimana scorsa a Torino. Il nostro portacolori si gode ore un momento di riposo e poi tornerà al lavoro per farsi trovare pronto nel 2026, che si aprirà con gli Australian Open nella seconda metà di gennaio.

Il suo allenatore Simone Vagnozzi ha voluto analizzare la stagione attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, accompagnando la foto del trionfo alle ATP Finals con queste parole: “Il miglior epilogo di una stagione incredibile. Un’annata piena di successi, ma anche complicata, con momenti difficili… dove la differenza la fanno quei piccoli dettagli a volte impercettibili. La verità è che questo team nei momenti più difficili si compatta ancora di più“.

Il tecnico ha poi proseguito: “Ognuno prova a mettere una parte di sé per uscirne ancora più forti, spinto da quell’ossessione nella ricerca di una perfezione IMPOSSIBILE. Bravo Jannik, che è il primo a non volersi mai accontentare, ma a volersi migliorare. Grande atleta e grande uomo. Grazie Jannik e grazie a tutto il team“.