United Rugby Championship: le Zebre Parma non superano lo scoglio Cardiff

Ritorno amaro per le Zebre Parma nell’United Rugby Championship, dopo la pausa internazionale, e al Lanfranchi si impongono meritatamente i gallesi di Cardiff. Match fin da subito gestito dagli ospiti, che hanno giocato meglio, messo in difficoltà gli emiliani e, alla fine, si sono imposti senza problemi.

Avvio di marca gallese, nonostante la prima chance sia delle Zebre con Farias che non trova i pali dalla piazzola al 4’, con Cardiff che nei primi minuti mette in forte difficoltà le Zebre Parma, obbliga i padroni di casa a diversi falli, ma alla fine un errore dei gallesi evita il peggio per gli emiliani. Insiste, però, Cardiff andando a un nulla dalla meta, ma il placcaggio di Belloni evita la meta. L’azione dopo, però, condanna la franchigia federale e al 13’ arriva la meta di Hughes dalla maul per lo 0-5. Padroni di casa troppo fallosi in questa prima fase del match e al 16’ arriva il cartellino giallo a Licata per fallo volontario in ruck. Domina Cardiff e al 18’ arriva la seconda meta, sempre con Hughes per lo 0-12.

È un monologo degli uomini in rosa nel primo quarto della partita, ma ora le Zebre reggono l’urto e alla mezz’ora quasi conquistano una buona punizione in difesa per un tenuto avversario. Ottimo calcio per risalire il campo, touche nei 22 offensivi e la maul spinge ed è Giovanni Licata a schiacciare per il 7-12. Ora provano a dare ritmo le Zebre Parma, ma difende bene Cardiff e nulla di fatto. Così tornano a spingere i gallesi, con la franchigia federale che ha un nuovo blackout al Lanfranchi e, così, allo scadere arriva la tripletta di Hughes da maul e si va al riposo con Cardiff avanti 7-19.

Continua a pagare l’indisciplina la squadra di casa a inizio ripresa, con Cardiff che conquista una punizione piazzabile al 47’ per il 7-22 e arriva anche il cartellino giallo a Ruggeri per placcaggio alto. Altro cartellino, sempre per scontro alto, ma questa volta contro i gallesi al 69’ per Taine Basham e anche Cardiff in 14 per 10 minuti. E al 72’ bello spunto di Marco Zanon che buca la difesa ospite e si invola fino in meta, ma la marcatura viene annullata per un in avanti precedente sulla touche. Ma insistono le Zebre, bell’affondo di Odiase e poi palla che torna proprio a Zanon che questa volta festeggia la meta del 14-22. Cercano la meta del bonus difensivo i padroni di casa, ma un fallo di Mazza riporta i gallesi in attacco e chance persa. Prima dello scadere terzo giallo in casa Zebre, per Zanon, e arriva la meta di Taine Basham a tempo scaduto per il bonus offensivo e Cardiff che vince 14-29.