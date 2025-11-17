United Cup 2026, definiti i gironi. L’Italia trova due avversarie ostiche

Ci sarà anche l’Italia al via della quarta edizione della United Cup di tennis, l’evento a squadre miste che si disputerà dal 2 all’11 gennaio 2026 in Australia. Due le sedi coinvolte, ovvero Sydney e Perth. Saranno 18 le compagini ai nastri di partenza e tra queste gli Stati Uniti, viste le presenze di Taylor Fritz e di Coco Gauff, puntano alla terza affermazione in questa competizione, ricordando i successi del 2023 e del 2025.

L’Italia, dunque, affronterà la trasferta australiana con Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori tra gli uomini; Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. I punti di riferimento saranno Cobolli e Paolini che già avevano affrontato l’edizione 2025 di questa competizione. Un epilogo ai quarti, con sconfitta contro la Cechia.

La Germania, che si impose nel 2024, avrà in Alexander Zverev il punto di riferimento, mentre la Spagna si affiderà non a Carlos Alcaraz ma ad Jaume Munar, in coppia con Jessica Bouzas. L’Australia punterà le proprie fiches sul padrone di casa, Alex de Minaur. Presenti anche Felix Auger-Aliassime per il Canada, Casper Ruud per la Norvegia, Stefanos Tsitsipas per la Grecia, Jack Draper ed Emma Raducanu per la Gran Bretagna.

I Paesi Bassi punteranno su Tallon Griekspoor, la Svizzera si affiderà all’esperienza di Stan Wawrinka e Belinda Bencic. Jakub Mensik sarà in campo con la Cechia, la Francia potrà contare su Arthur Rinderknech. La Polonia avrà l’ormai consueta accoppiata formata da Hubert Hurkacz al maschile e da Iga Swiatek al femminile. Tirando le somme, ci saranno cinque top-10 ATP e tre giocatrici tra le prime dieci del circuito WTA.

Le 18 nazioni saranno divise in sei gruppi da tre tra Perth e Sydney, con le prime di ogni raggruppamento e le due migliori seconde che andranno a completare il quadro dei quarti di finale. Da quel momento, andrà in scena la canonica fase a eliminazione diretta. Ogni incrocio è caratterizzato da due match di singolare, uno maschile e uno femminile, e uno di doppio misto. La United Cup mette in palio punti nel ranking.

Nella notte è stato effettuato il sorteggio ufficiale che ha definito i sei gironi da tre squadre ciascuno. L’Italia è stata inserita nel Gruppo C, con francesi e svizzeri, e giocherà alla RAC Arena di Perth. Due rivali non semplici per gli azzurri, che cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo.

GRUPPI UNITED CUP 2026

PERTH – RAC Arena

GRUPPO A

USA

Spagna

Argentina

GRUPPO C

ITALIA

Francia

Svizzera

GRUPPO E

Gran Bretagna

Grecia

Giappone

SYDNEY – Ken Rosewall Arena

GRUPPO B

Canada

Belgio

Cina

GRUPPO D

Australia

Cechia

Norvegia

GRUPPO F

Germania

Polonia

Paesi Bassi

RIVALI ITALIA UNITED CUP 2026

SVIZZERA

ATP: Stan Wawrinka, Jakub Paul, Luca Castelnuovo

WTA: Belinda Bencic, Celine Naef, Naima Karamoko

FRANCIA

ATP: Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Edouard Roger-Vasselin

WTA: Lois Boisson, Leolia Jeanjean, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah