United Cup 2026, confermata la presenza dell’Italia: Paolini e Cobolli i punti di riferimento

Ci sono i crismi dell’ufficialità. Ci sarà anche l’Italia al via della quarta edizione della United Cup di tennis, l’evento a squadre miste che si disputerà dal 2 all’11 gennaio 2026 in Australia. Due le sedi coinvolte, ovvero Sydney e Perth. Saranno 18 le compagini ai nastri di partenza e tra queste gli Stati Uniti, viste le presenze di Taylor Fritz e di Coco Gauff, puntano alla terza affermazione in questa competizione, ricordando i successi del 2023 e del 2025.

L’Italia, dunque, affronterà la trasferta australiana con Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori tra gli uomini; Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. I punti di riferimento saranno Cobolli e Paolini che già avevano affrontato l’edizione 2025 di questa competizione. Un epilogo ai quarti, con sconfitta contro la Cechia.

La Germania, che si impose nel 2024, avrà in Alexander Zverev il punto di riferimento, mentre la Spagna si affiderà non a Carlos Alcaraz ma ad Jaume Munar, in coppia con Jessica Bouzas. L’Australia punterà le proprie fiches sul padrone di casa, Alex de Minaur. Presenti anche Felix Auger-Aliassime per il Canada, Casper Ruud per la Norvegia, Stefanos Tsitsipas per la Grecia, Jack Draper ed Emma Raducanu per la Gran Bretagna.

I Paesi Bassi punteranno su Tallon Griekspoor, la Svizzera si affiderà all’esperienza di Stan Wawrinka e Belinda Bencic. Jakub Mensik sarà in campo con la Cechia, la Francia potrà contare su Arthur Rinderknech. La Polonia avrà l’ormai consueta accoppiata formata da Hubert Hurkacz al maschile e da Iga Swiatek al femminile. Tirando le somme, ci saranno cinque top-10 ATP e tre giocatrici tra le prime dieci del circuito WTA. Il sorteggio dei gironi è previsto per lunedì 17 novembre.

Le 18 nazioni saranno divise in sei gruppi da tre tra Perth e Sydney, con le prime di ogni raggruppamento e le due migliori seconde che andranno a completare il quadro dei quarti di finale. Da quel momento, andrà in scena la canonica fase a eliminazione diretta. Ogni incrocio è caratterizzato da due match di singolare, uno maschile e uno femminile, e uno di doppio misto. La United Cup mette in palio punti nel ranking.

ELENCO DELLE SQUADRE ALLA UNITED CUP 2026

STATI UNITI

ATP: Taylor Fritz, Mackenzie McDonald, Christian Harrison

WTA: Coco Gauff, Varvara Lepchenko, Nicole Melichar

CANADA

ATP: Félix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau, Cleeve Harper

WTA: Victoria Mboko, Kayla Cross, Gabriela Dabrowski

ITALIA

ATP: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori

WTA: Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio, Sara Errani

AUSTRALIA

ATP: Alex De Minaur, Jason Kubler, John-Patrick Smith

WTA: Maya Joint, Maddison Inglis, Storm Hunter

GRAN BRETAGNA

ATP: Jack Draper, Billy Harris, Lloyd Glasspool

WTA: Emma Raducanu, Mingge Xu, Olivia Nicholls

GERMANIA

ATP: Alexander Zverev, Patrick Zahraj, Kevin Krawietz

WTA: Eva Lys, Laura Siegemund, Mina Hodzic

BELGIO

ATP: Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Sander Gille

WTA: Elise Mertens, Green Minen, Lara Salden

FRANCIA

ATP: Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Edouard Roger-Vasselin

WTA: Lois Boisson, Leolia Jeanjean, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

POLONIA

ATP: Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zielinski

WTA: Iga Swiatek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter

SPAGNA

ATP: Jaume Munar, Carlos Taberner, Íñigo Cervantes

WTA: Jessica Bouzas, Andrea Lázaro, Yvonne Cavallé

REPUBBLICA CECA

ATP: Jakub Mensik, Dalibor Svrcina, Adam Pavlasek

WTA: Barbora Krejcikova, Linda Fruhvirtova, Miriam Skoch

GRECIA

ATP: Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis, Petros Tsitsipas

WTA: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Sapfo Sakellaridi

GIAPPONE

ATP: Shintaro Mochizuki, Yasutaka Uchiyama

WTA: Naomi Osaka, Nao Hibino

ARGENTINA

ATP: Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Guido Andreozzi

WTA: Solana Sierra, María Lourdes Carlé, Nicole Fossa Huergo

PAESI BASSI

ATP: Tallon Griekspoor, Guy Den Orden, David Pel

WTA: Suzan Lamens, Eva Vedder, Demi Schuurs

SVIZZERA

ATP: Stan Wawrinka, Jakub Paul, Luca Castelnuovo

WTA: Belinda Bencic, Celine Naef, Naima Karamoko

NORVEGIA

ATP: Casper Ruud, Viktor Durasovic

WTA: Malene Helio, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Eikeri

CINA

ATP: Zhizhen Zhang, Rigele Te, Goran Wang

WTA: Zhu Lin, Xiaomi You