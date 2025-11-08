United Cup 2026, chi giocherà per l’Italia? L’anticipazione arriva da Andrea Vavassori

I riflettori del mondo tennistico sono puntati giustamente su Torino in vista delle ATP Finals 2025, ma tanti giocatori stanno già programmando la preparazione in vista della tournée australiana di inizio 2026. Uno degli eventi che precedono gli Australian Open nelle prime due settimane di gennaio è la United Cup, giunta ormai alla quarta edizione.

Il torneo a squadre miste organizzato da ATP, WTA e Tennis Australia si terrà tra Sydney e Perth dal 2 all’11 gennaio con 18 formazioni protagoniste. Il termine per le iscrizioni è fissato per il 10 novembre, ma l’Italia dovrebbe partecipare alla kermesse e a dare un’anticipazione sulla possibile rappresentativa azzurra in Australia ci ha pensato Andrea Vavassori.

“Quest’anno si inizia qualche giorno più tardi e avere Natale a casa è buono, andrò al caldo, poi giocherò la United Cup con Cobolli e Paolini“, ha dichiarato il doppista piemontese in conferenza stampa alla vigilia delle Finals. Sembra dunque probabile la conferma in blocco del quartetto che ha preso parte alla United Cup 2025 (fermandosi ai quarti di finale contro la Cechia), con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini da singolaristi e Sara Errani insieme a Vavassori per il doppio misto.