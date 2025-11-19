UAE Team Emirates XRG, João Almeida rinnova fino al 2028: “Mi dà la fiducia e la stabilità per lavorare verso grandi risultati”

João Almeida firma un nuovo contratto con la UAE Team Emirates–XRG fino al 2028. Il corridore portoghese è stato autore di una stagione di altissimo livello che lo ha visto conquistare Giro dei Paesi Baschi, Giro di Romandia e Giro di Svizzera, oltre alla seconda posizione alla Vuelta a España.

Almeida ha dunque prolungato l’accordo con la formazione emiratina, alla quale era approdato nel 2022, malgrado fosse ancora sotto contratto ancora per la prossima stagione. Oltre ai successi personali, il classe 1998 si è contraddistinto anche per la grande dedizione alla causa della squadra, rivelandosi un elemento cardine al fianco di Tadej Pogacar per la conquista delle ultime due edizioni del Tour de France.

Il corridore lusitano non nasconde la sua soddisfazione: “Sono davvero felice di continuare il mio percorso con l’UAE Team Emirates–XRG. Fin dall’inizio mi sono sentito a casa qui: l’ambiente, la professionalità e la fiducia che la squadra mi ha dato mi hanno aiutato a diventare un corridore migliore. Nelle ultime stagioni abbiamo ottenuto insieme grandi risultati, ma sento che c’è ancora molto da fare“.

Sulle prospettive per il futuro:”Il rinnovo del mio contratto mi dà la fiducia e la stabilità necessarie per continuare a lavorare verso questi obiettivi. Ho ottimi compagni di squadra e uno staff fantastico intorno a me, e sono davvero motivato per ciò che mi aspetta. Insieme, sono sicuro che potremo continuare a lottare per la vittoria nelle gare più importanti del mondo”.