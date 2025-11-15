Triathlon, la tappa di Tongyeong della World Cup vede i successi di Hueber-Moosbrugger e Anema. Azzurri fuori dalle top10

Si chiude senza guizzi per i colori azzurri la tappa di Tongyeong (Corea del Sud) della World Cup di triathlon 2025. Le gare si sono disputate su distanza sprint con 750 metri nella parte di nuoto (un solo giro), 19.9 chilometri nella sezione dedicata alla bici (spalmati in 3 giri), quindi la parte conclusiva di corsa di 5 chilometri (2 giri).

La prova femminile ha visto il successo della britannica Tilly Anema con il tempo complessivo di 58:25 con un margine di vantaggio di 14 secondi sulla atleta indipendente Diana Isakova, mentre è terza l’australiana Charlotte Derbyshire a 16. Quarta posizione per la francese Lea Coninx a 23 secondi, quinta per l’atleta indipendente Valentina Riasova a 31, mentre in sesta troviamo la spagnola Cecilia Santamaria Surroca a 32. Settima la statunitense Danielle Orie a 36 secondi dalla vetta, quindi ottava la slovena Tjasa Vrtacic a 40, mentre è nona la spagnola Maria Casals Mojica a 47, mentre completa la top10 l’australiana Kira Hedgeland a 48. Angelica Prestia chiude in 15a posizione con il tempo di 59:36.

La gara maschile è stato un festival francese con 4 transalpini nelle prime 7 posizioni. Il successo è andato a Maxime Hueber-Moosbrugger con il tempo di 51:14 con un solo secondo di vantaggio sul norvegese Vetle Bergsvik Thorn, mentre chiude sul podio l’israeliano Shachar Sagiv, in ottima forma in questo periodo, con un distacco di 3 secondi. Quarta posizione per il britannico Michael Gar a 5 secondi dalla vetta quindi, dalla quinta alla settima posizione, troviamo altri 3 francesi. Iniziamo con Nils Serre Gehri a 7 secondi, quindi sesto Tom Lerno a 8, mentre è settimo Yanis Seguin a 9. In ottava posizione troviamo Kenji Nener a 12 secondi, quindi in nona lo spagnolo Eloy Canales Escribano a 20, mentre completa la top10 lo svizzero Max Studer a 30.

Il primo degli italiani è Alessio Crociani che si è classificato in 12a posizione con il tempo di 51:49 subito davanti a Miguel Espuna Larramona, 13° in 51:52. Chiude 23° Pietro Giovannini in 52:18, quindi 36° Euan De Nigro in 54:00 e 37° Nicolò Astori in 54:11.