Trampolino elastico, l’Italia saluta i Mondiali: Patisso Colonna/Lavino eliminati nel sincro

Non arrivano gioie per l’Italia ai Mondiali 2025 di trampolino elastico, in corso di svolgimento a Pamplona (Spagna). Dopo l’eliminazione dei cinque azzurri nel turno di qualificazione individuale (unica specialità prevista anche alle Olimpiadi) e il saluto della coppia mista nella sessione preliminare, anche nelle qualificazioni delle coppie di genere non si è registrato un avanzamento.

Il Bel Paese era rappresentato tra gli uomini da Samuele Patisso Colonna e Marco Lavino, che si sono fermati al 32mo posto con il punteggio di 21.130 (6.5 le difficoltà, 3.15 di esecuzione, 3.6 di pannello H e 7.880 per il sincro). Accedevano alle semifinali i migliori 24 binomi, serviva almeno 45.110 per proseguire l’avventura in terra iberica. I migliori sono stati i cinesi Yuhan Chen e Dong Wang (53.710), a precedere i bielorussi Andrei Builou/Ivan Litvinovich (53.600) e i giapponesi Riku Yamazaki/Yasufumi Mita (53.160).

Non c’erano coppie italiane nell’evento femminile, dove a dettare legge sono state le cinesi Yicheng Hu e Xinxin Zhang (51.390), con sette decimi di margine sulle russe Katsiaryna Yarshova e Iana Lebedeva (50.610). A seguire le giapponesi Saki Tanaka/Hikaru Mori (50.390) e le bielorusse Viyaleta Bardzilouskaya/Zlata Miniakhmetava (49.790). Oggi pomeriggio si disputeranno le semifinali, poi domenica andranno in scena gli atti conclusivi dei sincro e dell’individuale, ma purtroppo i Mondiali di trampolino elastico sono già finiti per l’Italia.