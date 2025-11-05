Trampolino elastico, Coluzzi e Tonelli fuori dalle semifinali del sincro misto. Giapponesi in testa

A Pamplona (Spagna) sono incominciati i Mondiali 2025 di trampolino elastico. Ad aprire la rassegna iridata in terra iberica sono state le qualificazioni del sincro misto, una nuova specialità di questa disciplina, che è presente alle Olimpiadi soltanto con le gare individuali di genere. Le migliori sedici coppie hanno conquistato il pass per le semifinali, ma purtroppo l’unico binomio italiano in gara non è riuscito a superare il turno.

Silvia Coluzzi e Marco Tonelli hanno chiuso al diciottesimo posto con il punteggio di 48.550 (13.000 per la difficoltà, 7.750di esecuzione, 18.300 per il sincro e 9.500 di pannello H), fermandosi ad appena tre centesimi dal passaggio del turno. Il taglio è infatti stato fissato dagli ucraini Veronika Piatakova e Davyd Sandomyrskyi con il riscontro di 48.580, agli azzurri sarebbe bastato commettere una sbavatura in meno nel secondo esercizio (24.830 per il primo, scartato) per poter proseguire la propria avventura.

I giapponesi Hikaru Mori e Yusei Matsumoto sono stati i migliori della sessione (51.990), appena davanti agli atleti individuali neutrali Yarshova/Yaskevich (51.370) e Lebedeva/Litvinovich (51.100), quarti i britannici Byrony Page e Zak Perzamanos (50.710). Le semifinali sono in programma venerdì sera, mentre le medaglie verranno assegnate sabato.