Tommaso Sala ripescato nella seconda manche dello slalom di Gurgl: decisiva una squalifica

Tommaso Sala era stato inizialmente beffato al termine della prima manche dello slalom di Gurgl, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro aveva infatti chiuso al trentunesimo posto con un ritardo di 1.47 dal norvegese Atle Lie McGrath e per appena due centesimi era rimasto fuori dalla top-30 che garantiva l’ammissione alla seconda manche della gara sulla pista austriaca, dove va in scena il secondo slalom stagionale dopo quello di Levi.

Pochi istanti dopo la conclusione dell’evento, però, è giunta la squalifica del croato Filip Zubcic. Il balcanico aveva tagliato il traguardo in 22ma piazza con un distacco di 1.23 dalla vetta, ma è stato estromesso dall’ordine d’arrivo e così il nostro portacolori ha potuto scalare di una posizione, salendo in 30ma piazza e meritandosi così l’approdo alla seconda manche.

Tommaso Sala avrà la possibilità di tornare in pista e partirà per primo alle ore 13.30, con la speranza che possa confezionare una buona prova e scalare così la graduatoria. Ci saranno due italiani in gara nella seconda manche dello slalom di Stubai, visto che Alex Vinatzer ha superato il taglio con il decimo tempo: l’altoatesino si trova a 66 centesimi da McGrath e a 49 centesimi dal podio (il finlandese Eduard Hallberg e lo svizzero Tanguy Nef sono secondi a 0.17), dunque con tutte le carte in regola per inseguire un risultato di rilievo.